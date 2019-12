MONTRÉAL, 16 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delmar International Inc. ( www.delmarcargo.com ) a annoncé la nomination de M. Daniel Richard Cutler au poste de chef de la technologie. Avant cela, M. Cutler occupait le poste de directeur du service de développement stratégique mondial chez Delmar.



Delmar a été fondée par son grand-père Harrison Cutler en 1965; il représente ainsi la troisième génération de la famille Cutler à occuper un poste de cadre supérieur chez Delmar au cours de 55 ans d'histoire de l'entreprise. De plus, Daniel fait également partie de la deuxième génération à superviser les services informatiques au sein du groupe Delmar : son père Robert a occupé le poste de CSI pendant près d'une décennie avant d'être nommé président-directeur général, tandis que son oncle Paul Cutler est actuellement vice-président.

Dans le cadre de ses fonctions antérieures, Daniel Cutler a supervisé une variété de migrations de systèmes opérationnels majeures dans plusieurs régions géographiques et départements. Il a été chef d'équipe et a conçu le déploiement de technologies de premier plan, l'exemple le plus notable et le plus récent étant la mise en œuvre de CargoWise One en Chine, à Hong Kong, au Brésil, aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Ayant vécu et travaillé en Chine continentale pendant plusieurs années, M. Cutler possède une vaste connaissance opérationnelle et culturelle de ce pays. Il parle couramment l'anglais, le français et le mandarin. Il est titulaire d'un baccalauréat en génie chimique de l'Université McGill à Montréal, Canada et il a étudié à l'Université de Pékin ainsi qu'à l'Université des langues et des cultures de Pékin, en Chine. Daniel est un professionnel certifié CargoWise.

Dans le cadre de son nouveau poste, Daniel Cutler sera responsable du développement continu de l'unité technologique en pleine croissance du Groupe Delmar. Il sera toujours basé au siège social montréalais de Delmar à Lachine, au Québec.

À propos

Delmar International Inc. est un chef de file canadien privé dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement mondiale, avec 50 succursales dans 15 pays. L'offre de service de Delmar comprend : le fret international, les services douaniers, l'entreposage et la distribution (3PL), la gestion de la chaîne d'approvisionnement (4PL) et les services de consultation commerciale.

Contact : Matthew Ross Téléphone : 514-636-8800 Courriel : press@delmar.ca