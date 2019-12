Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 16.12.2019 kello 15:45

Siili Solutions Oyj:n hallitus päätti vuonna 2018 perustetun SiiliX Share -osakesäästöohjelman uudesta säästökaudesta 2020–2021 ja siihen liittyvästä optio-ohjelmasta. Uuden säästökauden yksityiskohdat ovat pääosin edellisen säästökauden mukaiset. SiiliX Share -osakesäästöohjelmaan on kahden ensimmäisen vuoden aikana osallistunut jo n. 220 Siilin työntekijää.

”Kannustamme työntekijöitämme ryhtymään Siilin osakkeenomistajiksi osallistumalla osakesäästöohjelmaan. Siilissä on arvonnousupotentiaalia, jonka toteutuminen riippuu kaikkien Siililäisten yhteisestä työpanoksesta”, painottaa toimitusjohtaja Marko Somerma.



Uusi säästökausi alkaa 1.2.2020 ja päättyy 31.1.2021. Enimmäissäästön määrä kuukaudessa on 400 euroa. Osallistujat saavat palkkiona maksutta yhden Siili Solutions Oyj:n optio-oikeuden yhtä ostettua osaketta kohden. Jokainen uusi työntekijä, jolla on säästökaudella 2020–2021 ensimmäistä kertaa mahdollisuus osallistua SiiliX Share -osakesäästöohjelmaan, saa osallistuessaan ohjelmaan kutakin yhtä ostettua säästöosaketta kohden kaksi optio-oikeutta. Optio-oikeuksille asetetun vapautumiskriteerin täyttyessä kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden tai sen hallussa olevan osakkeen maksamalla optio-oikeuksien ehtojen mukaisen osakkeen merkintähinnan. Osakesäästöohjelmaa tarjotaan konsernin työntekijöille pois lukien Yhdysvaltojen ja Vala Group Oy:n henkilöstö. Osallistuminen ohjelmaan on vapaaehtoista. Säästöosakkeet ostetaan markkinoilta puolivuosittain yhtiön tulosjulkistusten jälkeen.

Hallitus päätti optio-ohjelmasta yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2019 antaman valtuutuksen nojalla. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 50 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhtä monta osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähinta on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä maaliskuussa 2020. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.8.2022–31.1.2024. Osakkeiden merkintäaika ei kuitenkaan ala, ellei hallituksen asettama yhtiön osakekurssin kehitykseen perustuva vapautumiskriteeri täyty viimeistään 31.1.2023. Optio-oikeuksien 2020A ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä ja nähtävissä yhtiön verkkosivuilla www.siili.com/fi/sijoittajille .

