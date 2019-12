Le premier avion livré à un client avec carburant d’aviation durable est l’avion d’affaires de premier ordre Challenger 350, toujours en tête du segment des superintermédiaires

Latitude 33 Aviation, une société de nolisement d’avions privés, de gestion d’avions d’affaires, et de ventes et acquisitions d’avions, gérera l’avion au nom de son propriétaire

L’engagement et la demande des clients en approvisionnement de carburant d’aviation durable représentent un point tournant du plan à long terme de Bombardier d’être le moteur de l’industrie engagée vers un avenir écoresponsable pour l’aviation d’affaires

Cette étape importante est franchie alors que Bombardier a récemment reçu une première livraison de carburant d’aviation durable à proposer dans son établissement de Montréal

MONTRÉAL, 16 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que Latitude 33 Aviation, une société de nolisement d’avions privés, de gestion d’avions d’affaires et de ventes et acquisitions d’avions installée en Californie, a pris livraison du premier avion d’un client de Bombardier à être propulsé par carburant d’aviation durable. Latitude 33 Aviation gérera et offrira au nolisement l’avion d’affaires best-seller Challenger 350 à Seattle (Washington), au nom du propriétaire de l’avion.

« Nous sommes enchantés que le client et Latitude 33 Aviation se joignent à nous pour démontrer que le carburant d’aviation durable peut devenir une solution de remplacement généralisé au carburant d’aviation classique pour les avions de l’aviation générale », a déclaré Peter Likoray, vice-président principal des Ventes mondiales et du Marketing de Bombardier Avions d’affaires. « Nous faisons la promotion active de l’utilisation courante du carburant d’aviation durable dans l’exploitation des avions d’affaires et la confiance de Latitude 33 Aviation en tant que premier client à décoller de notre centre de livraison dans un avion propulsé par ce type de carburant constitue un point tournant dans l’engagement de longue date de toute l’industrie à réduire les émissions de CO 2 . »

Suivant la réception de la première livraison de carburant d’aviation durable dans l’histoire canadienne, le premier avion livré à un client avec du carburant d’aviation durable est l’avion d’affaires de premier ordre Challenger 350, toujours en tête du segment des superintermédiaires. En plus d’avoir franchi la marque des 300 livraisons plus rapidement que tout autre avion dans la catégorie des avions intermédiaires et à large fuselage, l’avion Challenger 350 a démontré ses capacités indéniables en termes de performances et de fiabilité supérieure en établissant des records de vitesse sur dix liaisons clés aux États-Unis en 20,5 heures. L’avion Challenger 350 est l’un des avions d’affaires les plus efficaces du monde. Ses ailettes inclinées redessinées réduisent la traînée, diminuant la consommation de carburant, et ses moteurs livrent une poussée accrue, ce qui contribue à son efficacité de carburant et à des émissions beaucoup plus faibles.

Avec une demi-douzaine d’avions de la série Challenger en service, Latitude 33 Aviation gère l’une des flottes d’avions légers, intermédiaires et superintermédiaires les plus récentes et les plus importantes en Amérique du Nord. L’engagement de cette société de nolisement d’avions en matière de transport aérien écoresponsable constitue un pas important vers l’utilisation accrue du carburant d’aviation durable dans toute l’industrie, qui fait suite à la livraison inaugurale de ce carburant de Bombardier, une étape clé dans le projet de la société d’établir des partenariats à long terme avec des fournisseurs de carburants afin de déployer le carburant d’aviation durable dans le monde entier.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre relation avec Bombardier », a déclaré Solomon Short, directeur de l’Exploitation de Latitude 33 Aviation. « Notre entreprise est réputée pour son service exceptionnel et une expérience de voyage transparente, et cette livraison d’un avion neuf tout frais sorti de l’usine nous aidera à continuer de fournir l’une des meilleures expériences de vols nolisés, tout en aidant à réduire l’empreinte environnementale de l’industrie. »

Tenant à fournir ce qu’il y a de mieux à ses clients, Bombardier a annoncé une série d’améliorations à l’avion Challenger 350 cette année, dont un affichage tête haute compact et un système de vision améliorée, une technologie d’insonorisation en cabine qui le place en tête de sa catégorie et une esthétique raffinée du poste de pilotage. Une trousse d’amélioration de la performance permet également à l’avion de voler jusqu’à 1 500 milles marins plus loin au départ de courtes pistes, ce qui vient compléter ses certifications d’approche à angle prononcée octroyées par des organismes de réglementation du monde entier, comme l’EASA, la FAA et TC. Avec cette série d’améliorations, l’avion Challenger 350 continue d’occuper l’avant-scène dans le segment des avions superintermédiaires et d’être le choix de prédilection des expériences de voyage de luxe de Latitude 33 Aviation, comme le Safari de la Côte Ouest.

À propos de Latitude 33 Aviation

Latitude 33 Aviation gère l’une des flottes d’avions légers, intermédiaires et superintermédiaires les plus récentes et les plus importantes en Amérique du Nord. Fondée en 2006 à San Diego et dirigée par deux pilotes ambitieux qui cherchent à redéfinir l’expérience de l’aviation privée, Latitude 33 Aviation est une société de nolisement d’avions privés, de gestion d’avions d’affaires et de vente et d’acquisition d’avions de premier ordre qui sert un large éventail de voyageurs et de destinations dans le monde entier. N’accueillant qu’une sélection avisée d’avions neufs dans sa flotte en pleine évolution, dont trois avions Challenger 350 à peine sortis de l’usine, Latitude 33 rehausse l’expérience du voyage de luxe par un service à fort contenu humain et par des voyages hautement personnalisés. Des commodités avant l’arrivée et en vol jusqu’à des expériences uniques à destination, elle peaufine des voyages mémorables et personnalisés pour les passagers. À l’heure actuelle, la société gère plus de 30 avions d’affaires privés appartenant à des clients basés dans les aéroports de San Diego, du comté d’Orange et de Los Angeles, dont ceux Carlsbad, Van Nuys, Hawthorne, Santa Ana, Long Beach et Fresno, en Californie; ainsi qu’à Colorado Springs (Colorado), Scottsdale (Arizona), Houston (Texas), Redmond (Oregon), Seattle (Washington) et Nashville (Tennessee). Latitude 33 Aviation fait partie de la tranche supérieure de cinq pour cent des exploitants américains de nolisement d’avions privés à avoir obtenu la cote de sécurité rigoureuse ARGUS Platine.

Pour obtenir des devis de nolisement et des renseignements sur les services de Latitude 33 Aviation, visitez le site L33Jets.com ou composez le 1-800-840-0310.

À propos de Bombardier

Comptant plus de 68 000 employés, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport qui crée des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

En plus de son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d’ingénierie dans 28 pays, afin de proposer un large portefeuille de produits et services pour les marchés de l’aviation d’affaires, de l’aviation commerciale et du transport ferroviaire. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, nos revenus ont totalisé 16,2 milliards $ US. La Société est reconnue parmi les 100 entreprises les plus écoresponsables du monde inscrites à l’indice mondial. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Bombardier et Challenger 350 sont des marques déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

