Selskabsmeddelelse fra Prime Office A/S

Endelig købsaftale

Aarhus, den 16.12.2019

Fondsbørsmeddelelse nr. 151/2019

Side 1 af 3





Prime Office A/S overtager endeligt 85% af ejerandelene i Sell Speicher II GmbH og 94% af ejerandelene i Germania Arkaden GmbH.

Prime Office A/S har den 14.11.2019 indgået betinget købsaftale på køb af op til 94% af ejerandelene i de to tyske kontorejendomsselskaber – Germania-Arkaden GmbH og Sell Speicher II GmbH - baseret på en samlet købspris på 53 mio. EUR.

Vurderingen for Germania-Arkaden GmbH udgør 24,8 mio. EUR og vurderingen for Sell Speicher II GmbH udgør 27,5 mio. EUR.

Købsaftalen var betinget af, at den nødvendige finansiering kunne fremskaffes, og den juridiske, tekniske og økonomiske undersøgelse af begge ejendomme ikke gav anledning til bemærkninger. Herunder at købsmodellen kan gennemføres efter den danske og tyske lovgivning.

I Sell Speicher II GmbH har 85% af ejerne tiltrådt købsaftalen og i Germania Arkaden GmbH har 94% af ejerne tiltrådt købsaftalen.

Den endelige finansiering er fremskaffet og de gennemførte juridiske, tekniske og økonomiske undersøgelser af begge ejendomme har ikke givet anledning til bemærkninger.

Dermed er købet endeligt.



For nærmere oplysninger omkring købet henvises til fondsbørsmeddelelse af 14.11.2019



Om Sell Speicher II GmbH

Sell Speicher II GmbH er et tysk selskab, der ejer en kontorejendom på havnefronten i Kiel opført i 2002 med et samlet areal på 7.425 m2. Ejendommen er udlejet til liberale erhverv som advokat, bank, revisor, speciallæge og forsikringsselskab.



Ejendommen er vurderet til 27,5 mio. EUR af SchroederWert.



Selskabets årlige husleje udgør ca. 1,3 mio. EUR.



Om Germania-Arkaden GmbH

Germania-Arkaden GmbH er et tysk selskab, der ejer en kontorejendom på havnefronten i Kiel opført i 2010 med et samlet areal på 6.794 m2. Ejendommen er fuldt udlejet til en tysk sygekasse og til en række speciallæger.



Ejendommen er vurderet til 24,8 mio. EUR af SchroederWert.



Selskabets årlige husleje udgør ca. 1,2 mio. EUR.



Om Prime Office A/S

Prime Office A/S blev børsnoteret i 2008 og ejer bolig, -kontor- og erhvervsejendomme i Nordtyskland, Kiel, Lübeck og Hamborg. Selskabet ejer 3.730 lejligheder og kontor-og erhvervsejendomme med et samlet areal på ca. 287.000 m2 i Nordtyskland. Den samlede balance er på over 2,5 mia. DKK og egenkapitalen udgør 1,01 mia. DKK.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til Prime Office A/S:

Adm. direktør

Mogens Vinther Møller

Telefon + 45 8733 89 89

Bestyrelsesformand

Flemming Lindeløv

Telefon + 45 8733 89 89

Vedhæftet fil