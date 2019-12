SAINT JOHN, New Brunswick, 16 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- J.D. Irving, Limited et NB Southern Railway sont heureux d’annoncer que le montant de 90 000 $ a été recueilli pour soutenir la Section du Nouveau-Brunswick de la Fondation Rêves d'enfants, après deux semaines de trajet du Pôle Express : Croyez dans les rêves. NB Southern a fourni à la fondation trois voitures ferroviaires historiques et du personnel pour 11 trajets en train à guichets fermés dans les régions de Saint John et McAdam au Nouveau-Brunswick.



Vidéo ici .

Il existe peu d’histoires de fêtes aussi chéries que celle du Pôle Express, et chaque année, NB Southern Railway s’associe à la Section du Nouveau-Brunswick de Fondation Rêves d’enfants pour créer une expérience Pôle Express réelle! Nous sommes ravis de participer à un événement qui fait la différence tout en apportant de la joie aux enfants et aux familles.

Il s’agit de la troisième année consécutive que le chemin de fer s’associe à la Fondation Rêves d'enfants pour faire vivre l’expérience du Pôle Express : Croyez dans les rêves. Chaque année, le nombre de trajets offerts augmente avec la demande, allant jusqu’à huit trajets en train prévus à Saint John et trois à McAdam en décembre 2019. Environ 2 200 invités ont participé aux événements de cette année!

Au cours de la semaine précédant les trajets en train, les bénévoles ont bravé le froid pour transformer les voitures ferroviaires historiques de la compagnie de chemin de fer en de magnifiques féeries de Noël - des guirlandes tapissent les porte-bagages et des lampes cachées projettent des « aurores boréales » sur les plafonds. Pendant les trajets, des elfes (élèves bénévoles de la Harbourview High School) ainsi que deux formidables chefs d’orchestre sont à bord. Les trains traversent plusieurs ponts, y compris celui des Chutes réversibles, sur la musique du film d‘animation Le Pôle Express, et des activités ont lieu sur certains morceaux choisis.

« Nous nous sommes associés pour la première fois au programme Rêves d’enfants à la fin de 2017. Cela a été une décision vraiment facile à prendre. Ce fut un succès retentissant », déclare Ian Simpson, directeur général de NB Southern Railway. « Notre équipe vit et travaille dans cette région et dans le Maine. C’est une cause que nous sommes ravis de soutenir. En cette période de fêtes, des enfants et leurs familles ont été invités à profiter d'un trajet en train très spécial. Cet événement occupe une place de choix dans nos cœurs. »

« La Section du Nouveau-Brunswick de la Fondation Rêves d’Enfants était ravie de s’associer à NB Southern Railway », a ajouté Kristin Colville, directrice provinciale de la section provinciale de l’organisation. « NB Southern est un soutien hors pair pour la Fondation Rêves d’Enfants. Non seulement la compagnie aide à la concrétisation de rêves d’enfants de la région, mais elle contribue également à la création de souvenirs magiques pour les familles de notre communauté grâce aux trajets du Pôle Express « Croyez dans les rêves ».

Grâce à NB Southern et à leur soutien continu, nous pourrons concrétiser plusieurs rêves d’enfants de notre province en cette période des fêtes. Bien que le trajet en train « Croyez dans les rêves » du Pôle Express soit complet, vous pouvez faire un don à la Fondation Rêves d’Enfants à l’adresse www.childrenswish.ca/thepolarexpresssj. Joyeux Noël! »

Nous sommes heureux d’annoncer que l’événement du Pôle Express « Croyez dans les rêves » a permis de recueillir 90 000 $ pour la Section du Nouveau-Brunswick de la Fondation Rêves d'enfants. Grâce à ces fonds, 8 enfants de plus verront leurs rêves se réaliser.

Pour faire un don ou obtenir de plus amples renseignements sur la Fondation Rêves d’Enfants, veuillez visiter : https://www.childrenswish.ca/

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Mary Keith, VP, Communications

J.D. Irving, Limited

Cell. : 506-650-8209

Courriel : keith.mary@jdirving.com