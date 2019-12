MONTRÉAL, 16 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Valeurs mobilières Banque Laurentienne est heureuse d'annoncer la nomination de M. Vincent Hogue à titre de premier vice-président, Clients particuliers, à compter du 6 janvier 2020.



« Je souhaite la bienvenue à Vincent au sein de Valeurs mobilière Banque Laurentienne », a déclaré Kelsey Gunderson, vice-président exécutif, Marchés des capitaux et chef de la direction et président de Valeurs mobilières Banque Laurentienne, ajoutant: « Avec des stratégies de développement d’affaires solides et une expérience éprouvée au niveau de la croissance de la clientèle des particuliers, je suis convaincu que Vincent sera un atout pour l'équipe et un solide contributeur au succès de notre organisation ».

Bien connu dans le milieu des affaires et avec plus de 30 ans d'expérience dans le secteur financier, M. Hogue a occupé plusieurs postes de direction au sein des principales institutions financières. Il détient une maîtrise (M. Sc.) de l'Université de Montréal, siège au sein de plusieurs conseils et est très impliqué dans sa collectivité par le biais de différents organismes de bienfaisance.

À propos de Valeurs mobilières Banque Laurentienne

Courtier de plein exercice, Valeurs mobilières Banque Laurentienne offre une gamme complète de produits d'investissement regroupés sous six divisions d'affaires. Sa division Institutionnel - revenu fixe est réputée pour sa présence auprès des gouvernements et des émetteurs corporatifs au niveau du financement ainsi que des marchés secondaires. Sa division Institutionnel - actions dessert sa clientèle par l'entremise de son service de recherche, de négociation et de financement corporatif dans le secteur des entreprises à petite capitalisation. Ses divisions Services de courtage aux particuliers et Courtage à escompte servent leurs clients par le biais de leurs bureaux à travers le Québec. À titre de courtier chargé de comptes, Valeurs mobilières Banque Laurentienne fournit une gamme complète de services administratifs d'arrière guichet à une clientèle diversifiée.