REGINA, Saskatchewan, 16 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la suite des célébrations de son 100e anniversaire tenues à Regina à l’occasion de la foire Agribition de l’Ouest canadien, le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé qu’il faisait deux dons totalisant 70 000 $ pour venir en aide à la collectivité de la Saskatchewan. Mobile Crisis Services Inc. (MCS), organisme de Regina, recevra un don de 50 000 $, tandis que les 4-H du Canada, organisme national pour les jeunes, recevront 20 000 $. Les deux dons permettront de concevoir des initiatives qui aideront à accroître la sensibilisation de la collectivité à l’égard des problèmes de santé, dont la santé mentale, et à susciter des interventions efficaces.



Ces dons s’ajoutent aux mesures prises pour venir en aide aux agriculteurs de la Saskatchewan et aux collectivités locales. Le CN comprend le rôle qu’il joue dans la chaîne d’approvisionnement ainsi que l’importance des agriculteurs pour l’économie canadienne. Récemment, l’entreprise a annoncé la création d’un Comité consultatif agricole, une première pour un chemin de fer canadien. Ce Comité offrira au CN des conseils sur son plan annuel de transport des céréales ainsi que des commentaires sur son Plan d’exploitation hivernale.

« Depuis plus de 100 ans, le CN entretient des liens solides avec les agriculteurs canadiens et les collectivités de la Saskatchewan dans lesquelles il exerce ses activités », a déclaré Sean Finn, vice‑président exécutif Services corporatifs et chef de la direction des Affaires juridiques du CN. « Nous croyons fermement qu’il faut redonner aux collectivités où nous exerçons nos activités et estimons que notre soutien financier à ces organismes qui ont des racines profondes en Saskatchewan et au Canada leur permettra vraiment d’améliorer les choses. »

« Les dons généreux du CN à Mobile Crisis Services et aux 4-H Canada sont d’excellentes nouvelles pour la population de la Saskatchewan », a déclaré l’honorable Warren Kaeding, ministre responsable de la Santé en milieux ruraux et éloignés et député de Melville‑Saltcoats. « La sensibilisation à la santé mentale est importante et cette contribution améliorera l’accès aux services pour les agriculteurs par l’entremise de la ligne secours qui leur est destinée pour lutter contre l’anxiété. »

MCS est un organisme de bienfaisance enregistré, ouvert tous les jours, 24 heures sur 24. Au moyen de ses diverses lignes secours et de ses services mobiles, MCS a répondu à 31 194 demandes en 2018-2019, dont plus de 30 % comportaient un élément lié à la santé mentale. Les fonds fournis par le CN permettront à MCS de créer une application Web pratique et facile à gérer pour soutenir les agriculteurs victimes de stress qui pourront communiquer avec des travailleurs spécialisés en intervention d’urgence. De tels services sont essentiels dans le monde actuel et permettent aux utilisateurs de MCS de demander de l’aide au moyen de plateformes conviviales.

« Les appels des agriculteurs à la ligne secours ont augmenté de 133 % pendant la dernière année », a affirmé John McFadyen, directeur exécutif de MCS. Nous aimerions remercier le CN pour ce don qui aura une incidence importante pour toutes les personnes et familles des régions rurales de la Saskatchewan. Elles sauront qu’elles peuvent demander de l’aide au besoin. Le site Web et le programme de dialogue accroîtront la connaissance des ressources disponibles, favoriseront la poursuite de la conversation autour de la santé mentale, du stress et de la promotion de la santé dans les collectivités rurales, et aideront à réduire les idées négatives au sujet des enjeux de santé mentale. »

Le CN donnera également 20 000 $ aux 4-H du Canada dans le but de soutenir sa nouvelle Initiative pour une vie saine. Cette initiative vise la création de ressources destinées à améliorer les connaissances et les capacités des bénévoles des 4-H qui travaillent avec les jeunes dans les domaines de la santé mentale, physique et nutritionnelle et à accroître le soutien pour les jeunes dans les collectivités rurales partout au Canada.

« L’objectif de l’Initiative pour une vie saine est d’offrir aux jeunes non seulement les outils et les ressources nécessaires pour faire face à leurs difficultés, mais aussi des possibilités de réaliser leur plein potentiel et de contribuer positivement à leur collectivité, a expliqué Shannon Benner, PDG des 4-H du Canada. En tant qu’organisme de développement positif des jeunes, les 4-H du Canada s’efforcent sans cesse de comprendre ses membres et de concevoir des programmes pour répondre à leurs besoins, et nous sommes reconnaissants envers le CN de collaborer avec nous pour concrétiser cet objectif. »

Le CN et les 4-H du Canada sont des partenaires de longue date, et le CN est déjà l’un des principaux commanditaires de l’organisme auquel il a donné 600 000 $ sur quatre ans. L’engagement du CN permet aux 4-H du Canada de reconnaître de jeunes membres exceptionnels de niveau senior des 4-H et de souligner leurs réalisations dans le domaine de l’excellence en leadership en leur accordant le Prix de distinction pour l’excellence en leadership des 4-H du Canada.

À propos de Mobile Crisis Services Inc.

Mobile Crisis Services, Inc. est un organisme communautaire à but non lucratif qui offre des services d’intervention immédiate à la ville de Regina et à la Saskatchewan depuis 1974. Son objectif global est de fournir des services intégrés et complets d’intervention immédiate dans les domaines sociaux et de la santé.

À propos des 4-H du Canada

Depuis plus de 100 ans, les 4-H du Canada représentent l’un des organismes de développement des jeunes les plus respectés au Canada. Les 4-H du Canada comptent plus de 24 000 membres et près de 7 600 bénévoles. Leur objectif est d’aider les jeunes Canadiens à « apprendre en travaillant » dans un environnement sécuritaire, inclusif et amusant. Ils croient en la formation de jeunes leaders responsables, attentionnés et collaborateurs qui ont la volonté de jouer un rôle positif dans les communautés des quatre coins du Canada et partout dans le monde. Pour en apprendre davantage sur les 4-H du Canada, rendez-vous à https://4-h-canada.ca/fr et suivez nos pages Facebook , Twitter et Instagram . Vous trouverez plus d’information sur l’Initiative pour une vie saine à https://4-h-canada.ca/fr/modes-de-vie-sains .

À propos du CN

Véritable pilier de l’économie, le CN – la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada – transporte annuellement des marchandises d’une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Avec ses filiales ferroviaires actives, le CN dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l’Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l’adresse www.cn.ca .