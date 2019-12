Til NASDAQ A/S

Nyt medlem af bestyrelsen i KommuneKredit

Bestyrelsen i KommuneKredit har besluttet at ændre KommuneKredits vedtægter, således at bestyrelsen udvides med et medlem, der er uafhængigt af foreningen. Dermed vil bestyrelsen bestå af 10 medlemmer, hvoraf 2 er uafhængige. Vedtægtsændringen er godkendt af erhvervsministeren.

Bestyrelsen har på den baggrund valgt Birgit Aagaard-Svendsen som nyt bestyrelsesmedlem fra og med juni 2020.

Birgit Aagaard-Svendsen er uddannet ingeniør og har i en længere årrække været Group CFO i J. Lauritzen A/S. Birgit Aagaard-Svendsen har parallelt hermed opbygget stor bestyrelseserfaring, både fra den offentlige og private sektor, herunder erfaring fra store finansielle virksomheder. Siden hun fratrådte J. Lauritzen i 2016, har Birgit Aagaard-Svendsen fokuseret udelukkende på bestyrelsesarbejde. Hun bestrider i dag bestyrelsesposter i bl.a. forsikringsselskabet West of England Ship Owners Mutual Insurance Association, hvor hun også er formand for revisionsudvalget, og i Copenhagen Malmø Port, hvor hun er næstformand.

Tidligere har Birgit Aagaard-Svendsen i en periode været formand for Komiteen for God Selskabsledelse.

Bestyrelsesformand Lars Krarup udtaler: ”Jeg glæder mig over, at Birgit Aagaard-Svendsen har sagt ja til at blive medlem af KommuneKredits bestyrelse og dermed vil medvirke til, at bestyrelsens arbejde vil blive yderligere styrket. Vi får med Birgit Aagaard-Svendsen et bestyrelsesmedlem med et solidt erfaringsgrundlag, som, jeg vurderer, vil kunne løfte bestyrelsens samlede kompetenceniveau.”



