December 16, 2019 11:00 ET

December 16, 2019 11:00 ET

„Novaturo“ apyvarta 2019 m. lapkričio mėnesį siekė 9 mln. eurų ir buvo 6 proc. mažesnė nei atitinkamu metu pernai. Nepaisant to, bendra šių metų sausio-lapkričio mėnesių apyvarta pasiekė 170,7 mln. eurų ir buvo tokia pati kaip pernai.

Per lapkričio mėnesį „Novaturas“ aptarnavo 11,7 tūkstančių klientų – 18 proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai. Iš viso per sausio-lapkričio mėnesius bendrovė aptarnavo 282,4 tūkst. klientų – nežymiai (3 proc.) mažiau per pernai. Lapkritį mažiau klientų rinkosi Kanarų ir Egipto krytis, augimą išlaikė tolimųjų kraštų egzotinės (angl. long haul) kelionės.

Bendrovė pažymi, kad žiemos sezonas Baltijos šalių turizmo rinkoje yra mažiausiai intensyvus, ypač mažais klientų srautais visuomet pasižymi lapkričio, gruodžio ir sausio mėnesiai. Atsižvelgdama į šias tendencijas, „Novaturo“ grupė mažesnio intensyvumo periodu fokusuojasi ne į didesnius klientų srautus, bet į geresnius pardavimus.

Bendrovė pastebi, kad verslo rezultatams teigiamą įtaką daro ir besikeičiantys klientų įpročiai įsigyti atostogas iš anksto. Šiemet rekordiškai anksti (nuo rugpjūčio mėn.) pradėjusi išankstinius 2020 m. vasaros atostogų sezono pardavimus, bendrovė fiksavo teigiamas klientų reakcijas ir ženklų išankstinių pardavimų augimą, palyginus su pernai metais.

Apie bendrovę „Novaturas“

„Novaturo“ grupė yra didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse. Nuo 2018 m. kovo 21 d. „Novaturo“ akcijos kotiruojamos Varšuvos ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržose.

1999 m. įkurta bendrovė „Novaturas“ 2004 m. tapo Baltijos šalių rinkos lydere. Šiuo metu „Novaturo“ produktai siūlomi visose Baltijos šalyse.

Dėl patrauklių pasiūlymų įvairovės bei aukštos paslaugų kokybės „Novaturo“ klientų skaičius toliau didėja. Šiuo metu grupė siūlo vasaros ir žiemos atostogų paketus bei pažintines keliones autobusu ir lėktuvu. Klientai gali rinktis iš daugiau kaip 30 atostogų krypčių visame pasaulyje, iš kurių – ir patys populiariausi Pietų Europos kurortai bei rinktinės vietos Šiaurės Afrikoje, Vidurio Rytuose, Azijoje ir Lotynų Amerikoje.

Vienas iš Grupės strateginių tikslų – išlaikyti pardavimų kanalų įvairovę. „Novaturas“ bendradarbiauja su daugiau kaip 400 kelionių agentūrų, iš jų – su visomis didžiausiomis Baltijos šalių agentūromis. Didžiuosiuose Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestuose veikia „Novaturo“ mažmeninės prekybos biurai. Be to, toliau investuojama į e. prekybos kanalo vystymą.

Bendrovės verslo modelis pasižymi didelės apimties veiklos pinigų srautais ir mažomis kapitalo investicijomis Tai suteikia galimybę didelę pajamų dalį išmokėti akcininkams. Reguliarus dividendų mokėjimas – viena svarbiausių bendrovės strategijos dalių. Kiekvienais metais valdyba ketina rekomenduoti dividendais išmokėti 70-80 proc. grynojo bendrovės pelno.