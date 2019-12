Over LEASINVEST REAL ESTATE Comm.VA



Leasinvest Real Estate Comm.VA is een Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV), die investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen winkels en kantoren in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk.



Per 30/09/2019 bedroeg de totale reële waarde van de direct aangehouden vastgoedportefeuille van Leasinvest EUR 1,13 miljard verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (52%), België (32%) en Oostenrijk (16%).



Leasinvest is bovendien een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.



De OGVV noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van ongeveer

EUR 670 miljoen (waarde 13/12/2019).