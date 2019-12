Paris, le 16 décembre 2019, 17h45

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet : Rachat d’actions propres

Eramet annonce le rachat de 10.000 titres ayant pour objectif la couverture d’attribution gratuite d’actions aux salariés et au mandataire social.

§ Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code Identifiant l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions* ERAMET 549300LUH78PG2MP6N64 09/12/19 FR0000131757 2.000 39,94 ERAMET 549300LUH78PG2MP6N64 10/12/19 FR0000131757 2.000 40,19 ERAMET 549300LUH78PG2MP6N64 11/12/19 FR0000131757 2.000 40,97 ERAMET 549300LUH78PG2MP6N64 12/12/19 FR0000131757 2.000 42,89 ERAMET 549300LUH78PG2MP6N64 13/12/19 FR0000131757 2.000 42,21 *Arrondi à deux chiffres après la virgule TOTAL 10.000 41,24

§ Détail transaction par transaction

Les informations détaillées concernant le rachat d’actions propres (semaine du 9 décembre 2019) sont disponibles sur le site Eramet : https://www.eramet.com/fr/investisseurs/publications-et-communiques-de-presse







Calendrier

19.02.2020 : Publication des résultats annuels 2019

20.02.2020 : Webcast et présentation des résultats annuels 2019

28.04.2020 : Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020

À PROPOS D’ERAMET

Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l’extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisées) et de l’élaboration et la transformation d’alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d’aluminium ou de titane).

Le Groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l’extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.

Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, l’aciérie inox, l’aéronautique, l’industrie des pigments, l’énergie, et les nouvelles générations de batteries.

En s’appuyant sur l’excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le Groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur. Entreprise citoyenne et contributive, Eramet œuvre pour une industrie durable et responsable.

Eramet compte près de 13 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays et a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires d’environ 4 milliards d’euros.

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.eramet.com



CONTACT INVESTISSEURS



Executive VP Strategy and Innovation - Investor Relations



Philippe Gundermann

T. +33 1 45 38 42 78



Investor Relations Manager



Sandrine Nourry-Dabi

T. +33 1 45 38 37 02







Suivez nous avec l’appli Eramet Finance :

Sur IOS :

https://itunes.apple.com/fr/app/eramet-finance/id1115212055?mt=8





Sur Android :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eramet.finance





CONTACT PRESSE



Directrice de la Communication



Pauline Briand



T. +33 1 45 38 31 76



pauline.briand@eramet.com









Image 7



Marie Artzner

T. +33 1 53 70 74 31 | M. +33 6 75 74 31 73

martzner@image7.fr







Pièce jointe