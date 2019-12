Investeringsforeningen Formueplejes prospekt er blevet opdateret. Prospektet er ajourført med de af Finanstilsynet senest godkendte vedtægter, samt konsekvensrettelser som følge heraf. Her kan fremhæves navneændringen fra afdeling Better World til Better World Environmental Leaders, samt præciseringer for Foreningens obligationsfonde. Det betyder at afdelingerne EM Virksomhedsobligationer, Global High Yield og Obligationer har ajourført deres afsnit om ’Investeringsområde’. Det understreges dog, at investeringsrammerne og investeringsstrategien forbliver uændret.

Endvidere er afdelingernes placering på risikoskalaen udgået, og fremgår således fremover kun i afdelingernes respektive Centrale Investorinformation.

Samtidig er betegnelserne for afdelingernes benchmark blevet tilpasset. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til benchmark, men blot tilpasning af navnet.

Endelig er der foretaget mindre redaktionelle ændringer.





Det ajourførte prospekt er vedhæftet denne selskabsmeddelelse og er desuden tilgængeligt på www.formuepleje.dk . Ellers kan det rekvireres ved henvendelse til Formuepleje A/S, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus, telefon: +45 87 46 49 00.





Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.

Med venlig hilsen



Søren Astrup, direktør

Formuepleje A/S





Vedhæftede filer