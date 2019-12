Inauguration d’un nouveau centre de Formation Platinium CQFT à La Clayette (71)



Grenoble, 16 décembre 2019. Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce l’ouverture d’un centre de formation PLATINIUM CQFT sur la commune de La Clayette (71), dédié à la formation aux métiers de l’industrie, du BTP et des services.

Répondant aux meilleurs référentiels de formation, ce centre a été inauguré vendredi 13 décembre en présence du Maire de la Clayette, M. Daniel Laroche, de M. Patrick Linard, conseiller CCI Saône-et-Loire ainsi que des clients, formateurs et partenaires du Groupe. À cette occasion, les participants ont pu découvrir les installations du site qui permettront de recréer de l’activité sur la zone et d’accélérer l’employabilité des candidats au travers de formations de qualité.

|Bassin historique des grues à tour |

Pendant plus de 80 ans, La Clayette fut le berceau de la production du groupe Potain, leader mondial de la grue à tour. Sensible à l’histoire portée par les murs de l’usine de production dont les portes se fermèrent en mars 2010, l’équipe de Platinium-CQFT, accompagnée par le propriétaire des lieux, M. Pizzone, ont souhaité faire revivre le site en y apportant le dynamisme et l’activité d’autrefois.

| Un site certifié QUALICERT et CACES® |

Anticipant la réforme de la formation, le centre de La Clayette est l’un des rares à pouvoir dispenser sur site les formations théoriques et pratiques à la conduite d’engins de chantier, de grue à tour, de chariots de manutention ou encore de plateformes élévatrices (CACES®1). Certifié QUALICERT, CACES® et référencé DATADOCK, ce site référent dispose de trois espaces distincts :

un espace de 3 000m² dédié aux formations d’engins de chantier, grue auxiliaire et grue à tour ;

dédié aux formations d’engins de chantier, grue auxiliaire et grue à tour ; un atelier de 540m² équipé de racks pour les formations chariots de manutention mais également d’un parcours pour les formations nacelle et pontier-élingueur avec un pont de 10 tonnes ;

équipé de racks pour les formations chariots de manutention mais également d’un parcours pour les formations nacelle et pontier-élingueur avec un pont de 10 tonnes ; et un espace extérieur de 250 m² dédié aux formations nacelle, avec une rampe et quai attenant à une remorque pour les formations cariste.

Outre ces formations spécifiques, le centre de La Clayette propose également l’ensemble des formations réglementaires liées à l’hygiène et la sécurité au travail (Sauveteur Secouriste du Travail-SST,…), ainsi que l’AIPR (Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux) pour les opérateurs, encadrants et concepteurs.

Fort de ce nouveau site de formation, Mare Nostrum confirme ainsi son agilité et sa capacité à proposer une offre de qualité répondant aux meilleures exigences du marché. Fidèle à sa stratégie, le Groupe renforce ainsi son mix métiers et conforte son ambition de devenir l’acteur incontournable des Ressources Humaines pour les PME/ETI.

Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu









A propos de Mare Nostrum :

Depuis près de 15 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 270 collaborateurs permanents, 12 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. Code ISIN : FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR





Contacts

MARE NOSTRUM

AELIUM Investisseurs

Nicolas Cuynat

Tél : +33 (0)4 38 12 33 50

investisseurs@mare-nostrum.eu







Presse

Céline Anselme

Tél : +33 (0)4 76 24 91 38

canselme@mare-nostrum.eu



Investisseurs

Jérôme Gacoin / Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr









1 CACES® : certificat d'aptitude à la conduite en sécurité - Permet de valider la conduite d'engins au travers d'un test théorique et pratique des connaissances de l'opérateur pour la conduite en sécurité du matériel concerné.





