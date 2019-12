OTTAWA, 16 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Ville d'Ottawa partagera ses données sur la circulation avec l'application de circulation Waze de Google, fournissant ainsi encore plus de mises à jour sur la circulation afin d'aider les navetteurs d'Ottawa à mieux planifier leurs déplacements.

Cette initiative s'inscrit dans un nouveau partenariat de partage de données avec son programme pour les villes (Waze for Cities), se joignant ainsi à d'autres villes ayant toutes bénéficié de projets semblables, comme Toronto, Montréal, New York et San Francisco.



Waze est une application de navigation GPS en externalisation ouverte qui permet aux utilisateurs de soumettre de façon anonyme des données sur les endroits où ils ont rencontré des embouteillages, une vitesse de circulation plus lente que d'habitude, des collisions, des véhicules en panne et des fermetures de routes.



La combinaison de l'information sur la circulation de la Ville et des soumissions des utilisateurs permettra d'obtenir des renseignements plus complets et à jour, comme les fermetures de routes et de voies, les collisions, la construction et les déviations. L'application fournit aux utilisateurs des options d'itinéraires, les plus récents rapports sur les routes et la circulation et une option où les automobilistes peuvent obtenir des indications vocales détaillées vers leur destination.



Ce partenariat est une autre initiative en vertu du plan de ville intelligente de la Ville d'Ottawa, qui utilise l'innovation, la technologie et les pratiques de pointe pour améliorer l'expérience des résidents d'Ottawa lorsqu'ils cherchent de l'information et des services.



Les résidents peuvent également obtenir les plus récentes données sur la circulation, les fermetures de routes et de voies, les déviations et la construction sur la carte de circulation interactive de la Ville. Les données sont disponibles sur Ottawa ouverte – le portail de données ouvertes de la Ville.



La Ville tient à rappeler aux utilisateurs de Waze que le Code de la route de l'Ontario ainsi que les modalités de service de Waze interdisent l'envoi de mises à jour en conduisant. De plus, tous les automobilistes doivent conduire en respectant toutes les lois sur la circulation et en tenant compte des conditions routières et météorologiques.



Citations



« Ce partenariat novateur illustre bien comment nous pouvons établir des partenariats et partager des données afin de créer une situation gagnant-gagnant qui profite à la Ville, la collectivité, les partenaires commerciaux et les résidents. »

Maire Jim Watson



« De nombreux résidents ont besoin d'information sur les routes et la circulation pour planifier leurs déplacements dans leur vie professionnelle et familiale très active. Qu'il s'agisse d'aller chercher leurs enfants à la garderie ou de les emmener à la patinoire pour une pratique ou un match, choisir le meilleur itinéraire possible est essentiel pour établir leur horaire. Ce partenariat de partage de données avec Waze met l'information sur la circulation de la Ville à leur disposition, améliorant la vie des parents et de leurs enfants. »

Conseiller Stephen Blais, président du Comité des transports



« Récemment, Ottawa est arrivée au troisième rang dans le classement des villes ouvertes. Ce partenariat offre donc une nouvelle preuve que notre Ville continue de mettre ses données à la disposition de tous afin de favoriser l’innovation communautaire et de permettre à ses résidents de choisir le canal d’information qui leur convient le mieux pour planifier leurs déplacements. »

Conseiller Jeff Leiper, président du Sous-comité de la TI

« La carte Waze est un outil extraordinaire qui évolue avec chaque conducteur et point de données reçu, ce qui permet de promouvoir la sécurité routière et de partager avec les « Wazers » les dernières informations quant aux retards possibles durant leurs déplacements. Waze est ravi qu’Ottawa se joigne à son programme pour les villes (Waze for Cities) à titre de nouveau partenaire, améliorant ainsi la capacité de ses résidents à éviter les fermetures de routes et les embouteillages grâce aux signalements dans l’appli. »

Mike Wilson, gestionnaire de pays, Waze Canada



A propos de Waze

Waze résout les défis de la mobilité en faisant se rencontrer humains et technologie. C’est une plateforme qui permet à ses utilisateurs de mettre en commun des données routières, tenir la carte Waze à jour, se prévenir des incidents et de covoiturer - autant de façons d’améliorer notre mobilité au quotidien. Grâce à sa communauté active à travers le monde, Waze aide les municipalités et acteurs de la mobilité à faciliter la circulation en les éclairant sur leurs infrastructures et sur l’impact de l’urbanisme.

