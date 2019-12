Harfang Exploration inc.

December 16, 2019 15:10 ET

MONTRÉAL, 16 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration Inc. (« Harfang » ou la « société ») (TSX-V : HAR) annonce aujourd’hui la clôture d’un placement privé sans intermédiaire.



Le placement privé de 624 468 $ (le « placement ») consiste en l’émission de :

800 000 unités (les « unités ») à un prix de 0,25 $ par unité, pour un total de 200 000 $, chaque unité étant composée d'une (1) action ordinaire d’Harfang (une « action ») et d’un demi (½) bon de souscription, chaque bon de souscription entier permettant à son détenteur de souscrire à une (1) action à un prix de 0,40 $ l’action pendant une période de 24 mois; et





1 414 893 actions ordinaires accréditives à un prix de 0,30 $ par action pour un total de 424 468 $.

Des initiés de la société ont aussi participé au placement des unités pour un montant de 2 500 $ et au placement des actions accréditives pour un montant de 14 999,10 $. Les initiés de la société ont souscrit selon les mêmes modalités que les autres investisseurs. La participation de ces initiés est dispensée de l’obligation d’évaluation officielle et de l’approbation des actionnaires aux termes des paragraphes 5.5(a) et 5.7(1)(a) du Règlement 61-101 respectant la protection des porteurs minoritaires dans des transactions spéciales. La dispense est basée sur le fait que ni la juste valeur marchande de l’objet de l’opération ni celle de la contrepartie de cette opération, dans la mesure où elle concerne l’initié, ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la société.

Tous les titres émis dans le cadre du placement sont assujettis à une période de rétention de quatre mois et un jour. Le placement est assujetti à l’approbation définitive de la Bourse de croissance TSX.

Des honoraires d’intermédiation de 7 835 $ ont été versés à des tierces parties sans lien de dépendance à l’égard d’Harfang.

Le produit de ce placement sera affecté à des travaux d’exploration et au fonds de roulement de la société.

À propos d’Harfang

Harfang est une société d’exploration minière dont la mission première est la découverte de nouveaux gisements aurifères au Québec. Son modèle de développement est fondé sur la génération de projets d’exploration et vise du partenariat sur ses propriétés, par l’entremise d’ententes avec des compagnies d’exploration et minières d’envergure. Pour plus d’information, veuillez consulter le site web d’Harfang: www.harfangexploration.com

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs qui comportent des risques et incertitudes qui pourraient modifier de manière appréciable les résultats visés. Ces risques et incertitudes incluent ceux décrits dans les rapports périodiques incluant le dépôt de documents effectué par Harfang auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d’achat de titres dans une juridiction quelconque. Les titres ici décrits ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’inscription ou d'une dispense d’inscription.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’engagent leur responsabilité à l’égard de l’adéquation ou de l’exactitude du présent communiqué.

