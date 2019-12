MONTRÉAL, 16 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- M. Henk Addink, président-directeur général de Sandibe Global B.V., annonce que Sandibe a acquis le contrôle et la propriété exclusive de Les Holdings La Grande Roue de Montréal Inc.



Par cette transaction, M. Niels Jorgensen quitte ses fonctions de président, secrétaire et trésorier de Les Holdings La Grande Roue de Montréal Inc. et quitte la compagnie à la date du transfert de propriété. M. Addink, une figure bien connue dans l’industrie du divertissement, prendra la direction générale de La Grande Roue de Montréal et chapeautera une nouvelle équipe de direction vers la prochaine phase de cette attraction phare dans le Vieux-Port.

En raison du changement de direction, La Grande Roue de Montréal sera fermée le 16, 17 et 18 décembre. Par la suite, les opérations rependront normalement avec des heures d’ouverture quotidiennes de 10 h à 23 h.

À propos de La Grande Roue de Montréal

La Grande Roue de Montréal est la plus grande roue du Canada et a été construite dans le Vieux-Port et est ouverte au public depuis septembre 2017. Chacune des 42 cabines à température contrôlée est équipée de fenêtres en verre trempé ultra-clair, permettant aux visiteurs de profiter d’une vue panoramique imprenable toutes les saisons de l’année.

À propos de Sandibe Global B.V.

Sandibe Global B.V. investit dans des attractions autonomes dans le monde entier depuis 2017 et fait partie d'un groupe d'investissement privé européen qui est actif, entre autres, dans l'industrie mondiale des loisirs en proposant des attractions touristiques exceptionnelles, accrocheuses et innovantes dans les zones métropolitaines du monde entier.