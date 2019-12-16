华盛顿, Dec. 17, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- EB5 Capital今日宣布其第五个已偿还合伙项目重新配资，迄今为止EB-5重新配资总额为4600万美元。美国公民与移民服务局（USCIS）要求EB-5基金在每位投资者的整个维持期内维持“有风险”状态。重新配资可让EB-5投资者在万一其合伙项目的初始投资偿还时间早于EB-5计划要求所规定的投资者有资格获得其资金回报的时间时，可以继续实施他们的移民程序。



“我们深信重新配资战略是一种保守而有效的方法，可维持美国公民与移民服务局要求的“有风险”状态，同时还能为符合还款资格的那些人士提供最大的投资退出机会，” EB5 Capital首席执行官Angelique Brunner表示。

EB5 Capital目前在重新配资EB-5基金以满足商业房地产项目的特定融资需求。所选接收重新配资基金的开发项目将经过严格的尽职调查程序，与公司此前的27个EB-5项目相匹配，其中包括10个已全额偿还的项目。将投资从一个商业地产项目转投到另一个项目是对美国公民与移民服务局要求资金在初始投资“范围内”重新配资投入的保守解释。

“我们已经花了相当长的时间来考虑如何尽可能地降低对投资者移民程序的风险。”EB5 Capital全球运营高级副总裁Brian Ostar表示。“保护他们的正式绿卡申请是我们的首要任务。迄今为止，已有41位投资者获得项目发起人的初始投资回报，随后重新配资到其他项目，并在维持期结束后获得全额偿还。”

关于EB5 Capital



EB5 Capital是EB-5投资移民行业的领先企业，从全球超过65个国家/地区的投资者募集超过7.5亿美元外资用于在美国各地投资创造就业机会的房地产项目。EB5 Capital拥有并经营着6个获得美国公民与移民服务局授权的区域中心，服务于15个州及哥伦比亚特区。凭借27个项目的投资组合，EB5 Capital保持着项目100%通过美国公民与移民服务局批准的批准率。若需更多信息，请访问 http://www.eb5capital.com 。