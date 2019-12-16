華盛頓, Dec. 17, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- EB5 Capital 今天宣佈重新部署其第五次償還合夥企業，公司迄今已累計重新部署 EB-5 Capital 的 4,600 萬美元。根據美國公民及移民服務局（USCIS）要求，在每位投資者個別持份期內，EB-5 資金必須以「處於風險」的狀態持有。藉著重新部署， EB-5 投資者得以在其合夥人的初始投資的還款時間早於投資者有資格根據EB-5計劃要求退還其資金的時間前之情況下，繼續其移民程序。



EB5 Capital 行政總裁 Angelique Brunner 表示：「我們堅信，公司的重新部署策略是一種保守而有效的方法，可保持 USCIS 所要求「處於風險」之地位，同時為有資格取得還款的人士提供最大的退出機會。

EB5 Capital 目前重新部署 EB-5 資金，以滿足商業房地產項目的特定融資需求。獲選接收重新部署資金的開發項目會經過嚴格認真的調查程序，與公司之前的 27 個 EB-5 項目匹配，其中包括 10 個已完全償還的項目。將投資從一個商業房地產項目轉移到另一個項目，是對 USCIS 要求在「原始投資範圍內」將資金重新部署到投資中的保守詮釋。

EB5 Capital 全球營運高級副總裁 Brian Ostar 說：「我們花了很多時間思考如何減輕投資者在移民過程中的最大風險。保障他們的永久綠卡申請是我們的首要任務。至今已有 41 位投資者看到其最初投資由項目發起人償還，隨後被重新部署到另一個項目中，並在完成持份期後全額償還給他們。」

關於 EB5 Capital



EB5 Capital 是 EB-5 移民投資者的業內領導者，至今已從 65 個以上國家的投資者中籌集超過 7.5 億美元的外資，用於投資美國各地創造就業的房地產項目。EB5 Capital 擁有並營運由 USCIS 授權的六個區域中心，在 15 個州和哥倫比亞特區投入服務。EB5 Capital 擁有 27 個項目的投資組合，保持了 USCIS 100% 的項目批准比率。有關更多資訊，請瀏覽 http://www.eb5capital.com 。



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