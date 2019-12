QUÉBEC, 17 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, le chef de file des technologies LiDAR ayant créé la Plateforme LiDAR pour l’automobile et la mobilitéMC la plus polyvalente et évolutive sur le marché, a annoncé aujourd’hui qu’elle se joindra à la délégation québécoise représentant certaines des entreprises les plus innovantes du Québec lors du CES 2020. Cette initiative est organisée et rendue possible par le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec sous la direction du ministre Pierre Fitzgibbon, en collaboration avec le gouvernement du Canada.



« LeddarTech est heureuse et honorée de se joindre au gouvernement du Québec à l’événement CES cette année », a déclaré Daniel Aitken, vice-président, Marketing et communications corporatives chez LeddarTech. « Au cours des 18 derniers mois, LeddarTech a connu une expansion significative en étandant ses activités en Europe, en Amérique et en Asie. Cette croissance réussie vers de nouveaux marchés témoigne de la façon dont le Canada en général et le Québec en particulier se situent à l’avant-garde de l’innovation et du soutien du secteur technologique », a conclu M. Aitken.

Visitez LeddarTech au kiosque du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec situé dans le halle sud du Las Vegas Convention Center, au no 35824.

Participant au CES depuis plusieurs années, LeddarTech poursuit son engagement en 2020 et sera présente à plusieurs endroits sur le site. L’entreprise continue de cummuler les honneurs et d’attirer l’attention pour ses solutions LiDAR à la fine pointe de l’industrie. Cette année est particulièrement significative puisque LeddarTech a reçu le prix CES 2020 Innovation Award Honoree dans la catégorie Intelligence automobile et transport pour le LeddarMC Pixell. Ce LiDAR solid-state pour cocon de détection, lancé en septembre dernier sur le marché des véhicules autonomes, a récolté nombres d’éloges et de reconnaissances de la part de l’industrie et des clients.

Avantages du Leddar Pixell :

Détection fiable des objets et des usagers vulnérables de la route (UVR)

Large champ de vue horizontal de 180°

Aucune zone morte dans l’illumination du champ de vue

Durabilité exceptionnelle

Conception solid-state de type flash 3D, sans pièce mobile

Boîtier IP67 avec fenêtres résistantes aux impacts et connecteurs de qualité automobile

À propos de LeddarTech

LeddarTech est le chef de file derrière la plateforme LiDAR pour l’automobile la plus polyvalente et évolutive sur le marché. Cette plateforme unique est basée sur le LeddarEngineMC, qui comprend un ensemble de circuits intégrés de classe automobile conforme aux normes de sécurité fonctionnelle opérant en tandem avec le logiciel de traitement de signal LeddarSPMC. L’entreprise se trouve à la source de plusieurs innovations dans le domaine des applications de télédétection de pointe conçues pour l’industrie de la mobilité. Elle compte plus de 70 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance) qui améliorent les systèmes ADAS et les capacités de conduite autonome.

LeddarTech sert également le marché de la mobilité avec des solutions de modules LiDAR solid-state haute performance pour les navettes autonomes, les camions, les autobus, les véhicules de livraison et les robotaxis. Ces modules sont conçus pour soutenir le marché de la mobilité et démontrer les capacités de la plateforme pour l’automobile et la mobilité de LeddarTech en tant que point de départ pour les fournisseurs de solutions LiDAR.

