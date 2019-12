QUEBEC, Dec. 17, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech® , líder do setor na tecnologia LiDAR, que desenvolve a plataforma de automóveis e mobilidade LiDAR TM, a mais versátil e escalável do mercado, anunciou hoje que se juntará à delegação do Quebec na CES 2020 com o objetivo de representar algumas das empresas mais inovadoras do Quebec. Esta oportunidade ocorre devido a uma iniciativa organizada e possibilitada pelo Ministério da Economia e Inovação do Quebec sob a liderança do ministro Sr. Pierre Fitzgibbon, em colaboração com o Governo do Canadá.



"A LeddarTech está entusiasmada e honrada em se juntar ao Governo de Quebec na Consumer Electronics Show deste ano", declarou Daniel Aitken, vice-presidente de Marketing e comunicações globais da LeddarTech. "Nos últimos 18 meses, a LeddarTech se expandiu para a Europa, a América e a Ásia. Essa expansão bem-sucedida para novos mercados é uma prova de que o Canadá, em geral, e o Quebec, em particular, estão na vanguarda da inovação e no suporte do setor de tecnologia", concluiu o Sr. Aitken.

Visite a LeddarTech no estande do Ministério da Economia e Inovação do Quebec no endereço: 35824 Las Vegas Convention Center, South Hall 4.

Agende uma reunião com a LeddarTech durante a CES

A CES 2020 é uma recompensa para a LeddarTech, que tem se comprometido com este evento anual há vários anos. Este ano, a LeddarTech estará presente em diversos locais durante toda a conferência, pois continua a receber distinções e se destacar por suas soluções líderes do setor de LiDAR. Este ano é especialmente importante, pois a LeddarTech foi agraciada com o CES 2020 Innovation Award Honoree em Inteligência Automotiva e Transporte com a recém-lançada LeddarTM Pixell , um LiDAR em casulo lançado recentemente no mercado de veículos autônomos. Lançada em setembro deste ano, a Leddar Pixell já recebeu elogios e prêmios, tanto de associações do setor quanto de clientes.

Benefícios da Leddar™ Pixell :

Detecção objetos e usuários vulneráveis de trânsito (Vulnerable Road User, VRU)

Campo de visão horizontal amplo de 180°

Ausência de zona morta no campo de visão iluminado

Durabilidade excepcional

Flash em 3D, design de estado sólido sem peças móveis

Compartimento IP67 com janelas resistentes ao impacto e conectores automotivos

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é uma empresa líder do setor, fornecendo a plataforma LiDAR, a mais versátil e escalável para mobilidade automotiva. Com base na exclusiva LeddarEngine™, consiste em um conjunto de SoCs certificados para segurança funcional e de nível automotivo, trabalha em conjunto com o software proprietário de processamento de sinal LeddarSP™. A empresa é responsável por várias inovações em aplicações de detecção remota de mobilidade de ponta, com mais de 70 tecnologias patenteadas (concedidas ou pendentes) aprimorando o sistema de assistência avançada ao condutor (ADAS) e os recursos de direção autônoma.

A LeddarTech também atende o mercado de mobilidade com soluções de módulos LiDAR de alto desempenho para veículos autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega e robô-táxis. Esses módulos são desenvolvidos para dar suporte ao mercado de mobilidade, e também para demonstrar os recursos da plataforma de mobilidade e automóveis da LeddarTech como base para outros fornecedores da LiDAR.

Informações adicionais sobre a LeddarTech podem ser acessadas em www.LeddarTech.com e no LinkedIn , Twitter , Facebook e YouTube.

Contato: Daniel Aitken, Vice-presidente de Marketing e comunicações, LeddarTech

Tel.: +1-418-653-9000 ramal 232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

