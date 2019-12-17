魁北克市, Dec. 17, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是 LiDAR技术的行业领导者，设计了市场上最通用、最可扩展的 汽车和移动LiDAR平台 TM，今天该公司宣布将加入魁北克代表团，代表魁北克的一些最具创新性的公司出席2020消费电子展 (CES 2020)。 这次机会的出现是由于魁北克经济与创新部在部长Pierre Fitzgibbon先生的领导下与加拿大政府合作组织并实现了一项倡议。

“LeddarTech很高兴并非常荣幸地与魁北克政府代表团共同参加今年的消费电子展”，LeddarTech全球营销与传播副总裁Daniel Aitken表示，“在过去的18个月中，LeddarTech已扩展到欧洲，美洲和亚洲；此次向新市场的成功扩张证明了加拿大尤其是魁北克在创新和技术领域的支持方面处于最前沿。”Aitken先生总结道。

欢迎莅临魁北克经济与创新部位在拉斯维加斯会展中心南4展馆的35824号展位，造访LeddarTech。

安排在消费电子展期间 与LeddarTech会面

CES 2020标志着多年来一直在积极参与这项年度盛事的LeddarTech再次回归。今年，LeddarTech将在几个不同位置参加整个会展，继续因其业界领先的LiDAR解决方案获得赞誉和关注。今年尤其重要，因为LeddarTech在车辆智能和运输领域被授予了 CES 2020创新奖得主 ，以表彰其新推出的 LeddarTM Pixell ，这是最近发布的一款面向自动驾驶汽车市场的Cocoon LiDAR。Leddar Pixell于今年9月推出，备受行业协会和客户赞誉并屡获各种奖项。

Leddar™ Pixell 的优点：

可靠的物体和弱势道路使用者（VRU）探测

180°宽水平视野

在照亮视野中没有盲区。

卓越的耐用性

3D闪存固态设计，无活动部件

IP67外壳，配备抗冲击窗和汽车级连接器

关于LeddarTech

LeddarTech是一家行业领先企业，提供用途最为广泛、可扩展性最强的汽车及移动性LiDAR平台。该平台所依托的独特LeddarEngine™系统包括一套经功能安全认证的汽车级系统芯片，并结合了专属的LeddarSP™信号处理软件。该公司为尖端移动遥感应用提供了多项创新，其70多项专利技术（已授予或申请中）提升了ADAS及自动驾驶性能。

LeddarTech还为出行市场提供固态高性能LiDAR模块解决方案，用于自动驾驶班车、卡车、巴士、货运车和机器人出租车。开发这些模块的目的旨在支持移动市场，同时也证明LeddarTech的汽车和移动平台正是其他LiDAR供应商赖以构建项目的基础。

要获知有关LeddarTech的更多信息，请访问 www.leddartech.com ，或通过 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube关注。

联系人：Daniel Aitken，LeddarTech营销和传播副总裁

电话：+1-418-653-9000 分机号：232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarEngine、LeddarSP、LeddarCore和LeddarTech标识是LeddarTech Inc.的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志都是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。