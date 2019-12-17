魁北克市, Dec. 17, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是 LiDAR 技術的行業領導者，設計了堪稱市場上功能最多及擴展性最大的 Auto and Mobility LiDAR Platform TM 。該公司今天宣佈將參加 CES 2020 魁北克代表團，代表魁北克一眾頂尖的創新公司。這次機會是由魁北克經濟與創新部的部長 Mr. Pierre Fitzgibbon 之領導下，與加拿大政府合作促成的。

LeddarTech 全球市場推廣暨傳訊副總裁 Daniel Aitken 表示：「LeddarTech 很高興和榮幸與魁北克政府一同參加今年的消費電子展。」 Aitken 總結：「在過去 18 個月，LeddarTech 已擴展至歐洲、美洲和亞洲；這次成功向新市場擴展，足以證明加拿大，特別是魁北克是如何站在創新的最前線，並獲得了科技界的支持。」

請來訪位於魁北克經濟和創新部展銷 LeddarTech 的展銷攤位，攤位是位於拉斯維加斯會議中心35824，南展廳 4

可於 CES 期間與 LeddarTech 安排會議

LeddarTech 多年來一直參與這一年一度的盛會，而今次再度回歸 CES 2020 。今年，LeddarTech 因其在業界領先的 LiDAR 解決方案繼續獲得讚譽和關注，而將會在整場會議中多個不同的地點參展。今年對 LeddarTech 來說尤為重要，因其憑藉最近為自動駕駛汽車市場全新推出的 LeddarTM Pixell Cocoon LiDAR 獲頒智能汽車和交通運輸 CES 2020 創新獎 。 Leddar Pixell 於今年 9 月推出，贏得了同業和客戶的一致好評。

Leddar™ Pixell 優點：

可靠的物件及弱勢道路使用者 (VRU) 檢測：

180° 寬廣水平視野

照明的視野內沒有盲區

卓越的耐用性

3D 閃存、固態設計、沒有移動的零件

IP67 外殼，附帶抗衝擊窗戶及汽車級連接器

關於 LeddarTech

LeddarTech 是業界領導者，提供基於獨特 LeddarEngine™ 的最多功能、最靈活的汽車及流動 LiDAR 平台。該平台由一系列汽車級別、功能安全認可的 SoC 組成，與專有的 LeddarSP™ 信號處理軟件協同工作。我們公司負責尖端的流動遙測應用等多項創新項目，其超過 70 項的專利技術（已授予或申請中）提高了 ADAS 和自動駕駛能力。

LeddarTech 還為交通市場提供固態高性能 LiDAR 模塊解決方案，用於無人穿梭巴士、貨車、巴士、運輸車輛以及無人駕駛的士。這些模組旨在支援流動市場，同時也展示了 LeddarTech 為其他 LiDAR 供應商賴以構建項目的汽車和流動平臺。

更多關於 LeddarTech 的資訊，請查詢 www.leddartech.com ，以及 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube。

聯絡人：Daniel Aitken，LeddarTech 行銷和傳播副總裁

電話：+1-418-653-9000 分機號碼：232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarEngine、LeddarSP、LeddarCore 以及 LeddarTech 標誌是 LeddarTech Inc. 的註冊商標。所有其他品牌、產品名稱和標記或可能是用於辨認產品或者其有關擁有人的商標或註冊商標。