Trainers’ House Oyj on kulkenut ankaran tien viimeisen vuosikymmenen aikana. Ajanjaksoon sisältyy liiketoiminnan pienentyminen Satama Interactiven ja Trainers’ Housen fuusion jälkeen sekä yrityssaneeraukseen hakeutuminen. Vaikeina aikoina yhtiö on ensisijaistanut asiakkaiden tarpeet, henkilöstön edut ja yhteistyökumppaneiden saamiset. Omistajan rooliksi jäi turvata yhtiön rahoitusasema ja jatkuvuus.

Viimeisten vuosien aikana yhtiön toiminta on tervehtynyt. Asiakkaille syntyneen arvon lisäksi myös yhtiön operatiivinen tulos on ollut voitollinen. Eipä siis ihme, että yhtiö pystyi maksamaan yrityssaneerausvelat kokonaisuudessaan ennenaikaisesti vuonna 2018. Yrityssaneerauksessa ulkoiset velkojat saivat täysimääräisesti saatavansa. Lisäksi yhtiö on investoinut tulevaan kasvuun. Tällä hetkellä yhtiöllä ei ole velkaa lukuun ottamatta normaaleja ostovelkoja, leasing-sopimuksia tai vuokravastuita. Yhtiön rahoitusasema on hyvä.

Trainers’ House Oyj:n hallitus on päättänyt lopettaa yhtiön omistajien korpivaelluksen.

Yhtiön hallitus on ylimääräisen yhtiökokouksen 27.6.2019 sille antaman valtuutuksen perusteella päättänyt, että yhtiön kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 0,01 euroa osakkeelta (yhteensä enintään 214.714,12 euroa). Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 18.12.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan arviolta 30.12.2019.

Trainers’ House Oyj:n 27.6.2019 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta. Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 250.000 euroa. Valtuutus on voimassa vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.



