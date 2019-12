Papendrecht, 17 december 2019



Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft twee offshore contracten verworven met een gezamenlijke waarde van circa EUR 85 miljoen. In Taiwan gaat Boskalis erosiebescherming aanbrengen rond de funderingen voor een nieuw offshore windpark. In Denemarken wordt een vier kilometer lange gaspijpleiding in de zeebodem geïnstalleerd. De uitvoering van beide projecten staat gepland voor 2020.

In Taiwan verwierf Boskalis een contract voor de erosiebescherming voor het offshore windpark Yunlin. Het contract werd toegekend door Yunneng Wind Power Co. Ltd. en omvat het aanbrengen van steen op de zeebodem rond de 71 monopile funderingen als erosiebescherming. Er wordt een valpijpschip ingezet voor het aanbrengen van in totaal 325.000 ton steen afkomstig uit lokale groeves in Taiwan. De werkzaamheden gaan begin 2020 van start en worden naar verwachting eind 2020 voltooid.

Daarnaast verwierf Boskalis een contract van het Deense bedrijf Energinet Gas TSO voor het aanleggen van een nieuwe, vier kilometer lange, 36-inch gaspijpleiding van Jutland naar het eiland Funen in de Deense Lillebaelt. Het project omvat pre-trenching werkzaamheden, het trekken van de pijpleiding, het aanleggen van kofferdammen en steenstortwerkzaamheden ter bescherming van de pijpleiding. Nieuw bij dit project is dat er een bocht in de pijpleiding moet worden gemaakt, waarvoor een innovatief zogenoemd guiding roller systeem wordt gebruikt. Het project, waarbij een sleephopperzuiger, een valpijpschip en een backhoe dredger worden ingezet, combineert diverse specialistische activiteiten van Boskalis. Kijk voor een animatie over dit project op vimeo.com/boskalis/Lillebaelt

