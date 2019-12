M.P.A. est l’une des plus anciennes agences de design de Paris, et a eu le privilège de travailler avec les plus grands acteurs du luxe tels que LVMH, Cartier, Hermès, Estée Lauder, Gucci, Chanel, MAC, Burberry, Givenchy, Alexander McQueen, etc.

M.P.A. Studio de Création travaille en étroite collaboration avec ses clients afin de leur apporter depuis plus de deux décennies une gamme complète de solutions créatives en architecture, packaging, design produit, mise en scène de point de vente, motion design, etc. Son équipe de professionnels qualifiés et reconnus se détache par son engagement, son attention au détail, sa volonté d’innover et de toujours se renouveler.

Paris, France, Dec. 17, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Grande Maison Younan Collection a le plaisir d’annoncer la nomination de François-Xavier Schultz en tant que Directeur Général de l’agence M.P.A. Studio de création.

Diplômé de HEC, François-Xavier a réalisé l’essentiel de son parcours dans le marketing et la communication dans le secteur du luxe, en particulier chez YSL Beauté et L’Oréal en Europe et en Asie, avant de créer sa marque de prêt à porter de luxe au Brésil, qu’il a dirigée pendant 6 ans. Il sera chargé de renforcer l’expertise design de M.P.A. et de la transformer à terme en une agence de design et de communication globale, capable d’apporter une réponse intégrée et ciblée aux besoins des marques, fondée sur la créativité, l’agilité, l’excellence d’exécution et l’expérience client.

Zaya S. Younan, Président – Directeur Général de M.P.A. et de la Younan Collection, déclare « M.P.A. est l’une des plus anciennes agences de design de Paris, et a eu le privilège de travailler avec les plus grands acteurs du luxe tels que LVMH, Cartier, Hermès, Estée Lauder, Gucci, Chanel, MAC, Burberry, Givenchy, Alexander McQueen, etc. Je suis très heureux d’accueillir François-Xavier au sein de l’équipe de la Younan Collection et suis certain qu’il sera un atout pour l’agence. M.P.A. bénéficiera de son expérience et de sa direction créative, lui permettant de développer ses services à l’échelle mondiale grâce à de nouveaux projets auprès de clients majeurs, et de devenir une référence en France et dans toute l’Europe. Nous investirons d’importantes ressources en ce sens. »

« J’ai toujours eu une passion pour l’art, la création sous toutes ses formes et le design a toujours fait partie de ma vie. » dit François-Xavier. « Mon objectif chez MPA est de continuer d’offrir aux clients de nos clients une expérience de marque unique, en leur permettant de se sentir privilégiés, choyés et totalement immergés dans les univers que nous imaginons pour eux. Nous élargirons le portefeuille de MPA au-delà du design retail, afin de satisfaire d’autre secteurs de l’industrie du luxe, en plaçant toujours la satisfaction client au cœur de notre action et en créant une expérience premium sur les points de vente, capable de répondre à la concurrence du commerce en ligne. »

Younan Company

La Younan Company est une société internationale de capital-investissement spécialisée dans les acquisitions et la gestion d’actifs et sociétés dans le secteur de la consommation de luxe. La stratégie du Groupe est de construire un portefeuille de produits et de propriétés de luxe, d’entreprises et services de lifestyle. Marque de luxe globale, elle dispose de plus de 1,2 milliard de dollars d’actifs gérés par ses filiales Younan Properties et La Grande Maison Younan Collection. LGMYC détient et gère des hôtels et complexes de luxe en France, dont le Château de Beauvois, l’Hôtel Saint Martin, le Château le Prieuré, l’Hôtel Alexandra Palace, le Domaine de Vaugouard, le Château de la Perrière ; la manufacture de cigares de luxe El Septimo Geneva SA ; les vignes Château La Croix Younan et Château Zaya à Saint Emilion, et MPA studio de création à Paris. Elle a acquis récemment le Malibu Foz Hotel and Resort, à Figueira da Foz,au Portugal.

Alexandra Younan La Grande Maison Younan Collection 8187039600 ayounan@younancompany.com