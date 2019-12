Sanoma Oyj, pörssitiedote, 17.12.2019 klo 11.00

Sanoma täydentää pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan liikevaihdon kasvua ja kannattavuutta koskevilla segmenttikohtaisilla tavoitteilla

Sanoman hallitus on päättänyt lisätä yhtiön pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin liikevaihdon kasvua ja kannattavuutta koskevat tavoitteet molemmille strategisille liiketoimintayksiköille, Sanoma Learningille ja Sanoma Media Finlandille. Uudet pitkän aikavälin tavoitteet liiketoimintayksiköille ovat:

Pitkän aikavälin tavoite Sanoma Learning Sanoma Media Finland Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 2-5 % +/- 2 % Operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 20-22 % 12-14 %

Sanoma-konsernin aiemmat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät voimassa muuttumattomina ja ovat:

Pitkän aikavälin tavoite Sanoma-konserni Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,5 Omavaraisuusaste 35-45 % Osinkopolitiikka kasvava osinko, joka on 40-60 % vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta *

Analyytikko- ja sijoittajapäivä 2019

Sanoma järjestää analyytikko- ja sijoittajapäivän huomenna 18.12.2019 Helsingissä. Konsernin toimitusjohtajan ja talous- ja operatiivisen johtajan esitykset tarjoavat lisätietoa Sanoman strategiasta ja taloudellisesta tilanteesta Media Netherlandsin myynnin jälkeen, joka julkistettiin 10.12.2019.

Jatkossa Sanoma tulee keskittymään kahden vahvan liiketoimintayksikkönsä, Sanoma Learningin ja Sanoma Media Finlandin kasvattamiseen. Media Netherlandsin myynnin myötä Sanomalla on käytettävissään yritysostoihin n. 400 milj. euroa, mikä mahdollistaa kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. Molemmissa liiketoiminnoissa on nähtävissä yritysostomahdollisuuksia. Sanoma on sitoutunut osinkopolitiikkaansa tavoitteenaan maksaa kasvavaa osinkoa, joka on 40-60 % vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta.

Webcast

Analyytikko- ja sijoittajapäivää voi seurata suorana englanninkielisessä webcast-lähetyksessä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat . Webcastin nauhoite julkaistaan edellä mainitulla verkkosivulla pian tilaisuuden päätyttyä. Englanninkielinen esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat 18.12.2019 n. klo 9.15.

* Hallituksen osingonjakoehdotus yhtiökokoukselle perustuu yleiseen makrotaloudelliseen ympäristöön, Sanoman pääomarakenteeseen ja pääomarakennetta koskeviin tavoitteisiin, Sanoman liiketoimintasuunnitelmiin ja investointitarpeisiin sekä edellisvuoden rahavirtoihin ja arvioihin pääomarakenteeseen vaikuttavista tulevista rahavirroista.

