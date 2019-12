Silkeborg IF Invest A/S

Nasdaq Copenhagen



Silkeborg, den 17. december 2019

Fondsbørsmeddelelse nr. 11 / 2019



Vedr.: Finanskalender 2020.



Vi kan hermed offentliggøre følgende finanskalender for regnskabsåret 2020:



20.03.2020 Årsrapport for 2019

22.04.2020 Ordinær generalforsamling

27.08.2020 Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2020



Eventuelle henvendelser vedr. nærværende fondsbørsmeddelelse bedes venligst rettet til undertegnede.



Med venlig hilsen

Silkeborg IF Invest A/S

Kent V. Madsen Claus Christensen

Adm. direktør Økonomidirektør



