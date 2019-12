December 17, 2019 06:15 ET

Med virkning fra den 17. december 2019 offentliggøres prospekt og Central Investorinformation for Investeringsforeningen Nordea Invest. Ændringerne omfatter:







Præcisering af investeringsrestriktioner til maksimalt 10 pct. uafdækket valutaeksponering for flere af foreningens obligationsafdelinger.

Præcisering af flere af afdelingernes investeringspolitik, således at investeringer foretaget uden for afdelingens primære investeringsunivers ligeledes har geografisk tilknytning til fokusområdet.

For afdelingerne Basis 1 - 4 er investeringspolitikken tilføjet oplysning om, at op til 10 pct. af investeringerne i andre fonde kan have forskellige investeringsstrategier og begrænsninger.

For afdelingerne Emerging Markets KL og Nordic Small Cap KL er der foretaget præcisering af overvågningen af afdelingens grænser for tracking error.

For afdeling Virksomhedsobligationer KL er der foretaget ændring af investeringsrestriktionerne.

Endvidere er der tilføjet et generelt afsnit om registreringen af benchmark-udbydere, der endnu ikke er optaget i ESMAs offentlige register for benchmark-udbydere.

Prospekt og Central Investorinformation kan downloades på www.nordeainvest.dk, og eventuelle spørgsmål kan rettes til Nordea Invest på telefon 55 47 25 46.





Med venlig hilsen Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland





Tom Holflod

Senior Product Manager