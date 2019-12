— Nomination de Bill Lundberg M.D. au poste de Président-directeur général —

— Départ de Ton Logtenberg Ph.D. après 16 années passées à la direction —

— Passation de pouvoirs prévue au 31 décembre 2019 —

UTRECHT, Pays-Bas et CAMBRIDGE, Mass., 17 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq : MRUS) (ci-après « Merus », « nous », « notre/nos » ou la « Société »), entreprise spécialisée en immuno-oncologie de stade clinique qui développe Biclonics®, un traitement innovant à base d'anticorps bispécifiques humains pleine longueur, a annoncé aujourd'hui que Dr Ton Logtenberg quitterait ses fonctions de président-directeur général, directeur financier et directeur de la Société le 31 décembre 2019. Le conseil d'administration de Merus a désigné Dr Sven (Bill) Ante Lundberg, présentement membre non exécutif de la direction de Merus, pour succéder à Dr Logtenberg au poste de président-directeur général et directeur financier de la Société. Conformément à la loi néerlandaise, la nomination sera soumise au vote lors d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 31 décembre 2019. Dr Logtenberg sera maintenu au poste de conseiller sénior au sein de Merus durant la période de transition qui court jusqu'à l'année prochaine.

« En tant que président-directeur général et fondateur de Merus, cela a été un grand privilège de diriger la Société au cours de ces 16 dernières années, a déclaré Dr Ton Logtenberg. Ensemble, nous avons transformé la vision d'une technologie d'anticorps bispécifiques de haut niveau en une entreprise de biotechnologies en phase clinique d'envergure mondiale. J'éprouve une extraordinaire fierté à l'égard de notre équipe et de nos réalisations, et je suis extrêmement optimiste quant à l'avenir de Merus. Cela a été un honneur de servir Merus dans sa mission visant à délivrer des traitements innovants aux patients atteints de maladies potentiellement mortelles, et je suis très heureux que Bill reprenne le flambeau de président-directeur général et continue à approfondir notre vision et nos objectifs communs », a-t-il ajouté.

Dr Bill Lundberg, membre du conseil d'administration de Merus depuis juin 2019, apporte plus de 15 années de savoir-faire en matière de gestion et direction d'activités de recherche et développement dans le domaine des biotechnologies, ainsi que son expérience de médecin oncologue. Il possède une vaste expérience de l'ensemble des aspects et des phases de mise au point de nouveaux médicaments, à la fois dans le domaine universitaire et l'industrie. Plus récemment, Dr Lundberg a officié en tant que directeur scientifique au sein de CRISPR Therapeutics et comme responsable de la médecine translationnelle chez Alexion Pharmaceuticals.

Dr Russell Greig, président du conseil d'administration, a commenté : « Au nom de toute la Société et du conseil d'administration, je tiens à adresser nos plus sincères remerciements à Ton pour son leadership qui a été source d'inspiration et son dévouement sans faille. Sous sa direction, Merus a transformé ce qui avait débuté par une vision du développement de nouvelles thérapeutiques à base d'anticorps en une entreprise de création d'anticorps plurispécifiques leader du marché, dont quatre candidats prometteurs sont aujourd'hui passés au stade du développement clinique. L'immense confiance de Ton dans les sciences et technologies en tant que fondements de la découverte de médicaments innovants a donné à la Société une plateforme unique pour générer un pipeline de médicaments candidats différenciés au profits de patients pour lesquels il n'existait aucune réponse médicale ».

« Nous sommes heureux d'annoncer la nomination de Bill Lundberg au poste de nouveau président-directeur général de Merus, a ajouté Dr Greig. Bill est un leader reconnu du secteur, qui possède une expertise étendue de la mise au point de médicaments. En tant que membre de l'actuel conseil d'administration de Merus, il apporte de la continuité, ainsi qu'un remarquable ensemble de compétences et de qualités nécessaires pour diriger la Société. Nous avons la conviction que Dr Lundberg permettra à la Société de poursuivre les progrès impressionnants accomplis durant sa prochaine phase de croissance », s'est-il réjoui.

« Je suis reconnaissant de l'opportunité qui m'est offerte de diriger Merus durant cette période passionnante pour l'organisation, a pour sa part déclaré Dr Lundberg. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec Ton et toute l'équipe de Merus pour nous appuyer sur la dynamique de réussite de la Société, notamment les récentes preuves de concept cliniques du zenocutuzumab (MCLA-128) chez les patients atteints de tumeurs solides contenant des fusions NRG1, en intensifiant nos programmes actuels grâce aux études cliniques et en accélérant nos plateformes d'anticorps plurispécifiques leaders du marché, afin de développer un pipeline de médicaments innovants pour les patients en demande », a-t-il conclu.

À propos de Bill Lundberg M.D.

Le Dr Bill Lundberg a récemment occupé les fonctions de directeur scientifique de CRISPR Therapeutics, où il a établi l'entreprise à Cambridge, dans le Massachussetts, et coordonné la mise au point de la première application d'essai clinique de la société. Auparavant, il avait officié en tant que responsable de la médecine translationnelle au sein d'Alexion Pharmaceuticals, ainsi que comme directeur du département de médecine hygiéniste chez Taligen Therapeutics. Il a également occupé diverses fonctions avec un niveau de responsabilité croissant dans le domaine du développement clinique de médicaments et des affaires médicales au sein de Xanthus/Anthsoma, Wyeth et Genzyme. Dr Lundberg est titulaire d'un doctorat de l'Université de Stanford, d'un MBA de l'Université du Massachusetts et d'un diplôme d'ingénieur du MIT (Massachusetts Institute of Technology). Il a suivi une formation post-doctorale au Whitehead Institute/MIT, ainsi qu'une formation clinique en médecine et oncologie médicale à la Harvard Medical School et au Dana-Farber Cancer Institute.

À propos de Merus N.V.

Merus est une entreprise d'immuno-oncologie de stade clinique qui développe des traitements innovants à base d'anticorps bispécifiques humains pleine longueur, appelés Biclonics®. Les Biclonics® sont fabriqués selon les procédés standard de l'industrie. Des études précliniques et cliniques ont montré que les Biclonics® possèdent plusieurs caractéristiques identiques à celles des anticorps monoclonaux humains conventionnels, notamment une longue demi-vie et une faible immunogénicité. Pour tout complément d'information, veuillez consulter les sites Internet de Merus : www.merus.nl et https://twitter.com/MerusNV .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform (Réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés) de 1995. Tous les énoncés contenus dans ce communiqué de presse qui ne concernent pas des faits historiques doivent être considérés comme des énoncés prospectifs, y compris, sans limitation, les déclarations concernant la délivrance par la Société de traitements innovants pour les patients atteints de maladies potentiellement mortelles ; la mise au point clinique et la promesse concernant les quatre solutions thérapeutiques candidates au passage au stade de développement clinique ; les qualités, le caractère unique et la capacité de la plateforme Biclonics® et la capacité à générer un pipeline constant de médicaments candidats différenciés pour les patients ne bénéficiant d'aucun traitement médical ; le maintien de Ton Logtenberg au poste de conseiller sénior au sein de Merus durant la période de transition courant jusqu'à l'année prochaine ; la poursuite par Bill Lundberg de la progression de la Société ; ainsi que la prochaine phase de croissance de Merus. Ces énoncés ne sont ni des promesses, ni des garanties, mais impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que nos résultats, nos performances ou nos réalisations réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs, exprimés explicitement ou implicitement par les énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants : notre besoin de financement supplémentaire, qui peut ne pas être disponible et nous obliger à restreindre nos opérations ou nous obliger à renoncer à nos droits sur nos technologies ou les Biclonics® et anticorps bispécifiques candidats ; des retards potentiels dans l'approbation des organismes de réglementation, ce qui aurait une incidence sur notre capacité à commercialiser nos produits candidats ainsi que sur notre capacité à générer des revenus ; le processus long et coûteux de développement clinique de médicaments, qui a un résultat incertain ; la nature imprévisible de nos efforts de développement au stade précoce de médicaments commercialisables ; des retards potentiels dans le recrutement des patients, ce qui pourrait affecter la réception des autorisations réglementaires nécessaires ; notre dépendance à l'égard de tiers pour mener nos essais cliniques et la possibilité pour lesdits tiers de ne pas avoir des performances satisfaisantes ; nous pourrions ne pas identifier de Biclonics® ou d'anticorps bispécifiques candidats appropriés dans le cadre de notre collaboration avec Incyte, ou Incyte pourrait ne pas s'acquitter de manière adéquate dans le cadre de notre collaboration ; notre dépendance envers des tiers pour fabriquer nos produits candidats, ce qui peut retarder, empêcher ou entraver nos efforts de développement et de commercialisation ; la protection de notre technologie exclusive ; nos brevets peuvent être jugés non valides, inapplicables, contournés par les concurrents et nos demandes de brevet peuvent être considérées comme ne respectant pas les règles et la réglementation de la brevetabilité ; nous pouvons ne pas avoir gain de cause contre les poursuites potentielles pour atteinte à la propriété intellectuelle de tiers ; et nos marques ou dénominations commerciales, déposées ou non, peuvent être contestées, enfreintes, contournées, déclarées génériques ou déterminées comme enfreignant d'autres marques.

Ces facteurs et d'autres facteurs importants traités sous la rubrique « Facteurs de risque » dans notre Rapport annuel sur le Formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC » ou Commission des valeurs mobilières des États-Unis) le 3 avril 2019, ainsi que nos autres rapports déposés auprès de la SEC, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives faites dans le présent communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs représentent les estimations de la direction à la date du présent communiqué de presse. Bien que nous puissions choisir de mettre à jour ultérieurement lesdits énoncés prospectifs à un moment donné, nous déclinons toute obligation de le faire, même si des événements ultérieurs font changer nos opinions, sauf si la législation en vigueur l'exige. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme représentant nos points de vue à une date ultérieure à celle du présent communiqué de presse.

Biclonics® est une marque de commerce déposée de Merus N.V.