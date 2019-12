DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.12.2019 klo 14.00



EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Kuten aiemmin on julkistettu, Telenor Finland Holding Oy ("Telenor") on 11.10.2019 käynnistänyt DNA Oyj:n ("DNA") vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn hakemalla välimiesmenettelyn aloittamista osakeyhtiölain 18 luvun 4 §:n mukaisesti lunastaakseen kaikki jäljellä olevat DNA:n osakkeet.

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on tänään määrännyt kolmijäsenisen välimiesoikeuden DNA:n jäljellä olevien osakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn. Välimiesoikeuden muodostaa välimiesoikeuden puheenjohtaja Seppo Villa, asianajaja Niina Palaja ja asianajaja Markus Manninen.

