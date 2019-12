MONTRÉAL, 17 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX: SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui la nomination de Silvana Travaglini au poste de première vice-présidente et chef des finances, laquelle nomination prendra effet le 13 janvier 2020.



Mme Travaglini possède une vaste expérience en tant que professionnelle chevronnée en finances, ayant tout récemment occupé les fonctions de trésorière et vice-présidente, Relations avec les investisseurs (2017-2019) et de vice-présidente et chef de la comptabilité (2011-2017) de Produits forestiers Résolu inc., une société mondiale cotée en bourse œuvrant dans le secteur de la production de pâte, de papier, de papier tissu et de produits du bois. Auparavant, elle a notamment occupé les postes de vice-présidente et contrôleur corporatif auprès de la Société générale de financement du Québec, de directrice, Consolidation auprès de Canadien Pacifique Limitée et d’auditrice sénior chez PricewaterhouseCoopers.

Mme Travaglini est une comptable professionnelle agréée et est titulaire d’un diplôme d’études supérieures en comptabilité publique et d’un baccalauréat en commerce (comptabilité et finances) de l’Université McGill. Elle sera responsable des affaires liées aux finances et à la fiscalité de la Société et exercera son leadership relativement à la planification des activités, aux budgets, à la comptabilité, à la communication de l’information financière et aux relations avec les investisseurs.

« Mme Travaglini est une dirigeante accomplie dans le secteur des finances qui a démontré sa capacité de fournir une direction stratégique dans des environnements complexes et en évolution. C’est une personne dont l’approche est axée sur les résultats et qui travaille de manière collaborative. Nous avons hâte qu’elle se joigne à notre équipe au début de la nouvelle année » a commenté Éric Vachon, président et chef de la direction de Stella-Jones.

À PROPOS DE STELLA-JONES

