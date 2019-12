Selskabsmeddelelse nr. 19/2019

Holbæk, den 17. december 2019





Kapitaltransaktion

Under henvisning til selskabsmeddelelse nr. 18/2019 af 6. december 2019 meddeles det, at Sparekassen Sjælland-Fyn A/S med valør 20. december 2019 udsteder supplerende kapital (Tier 2) for 152 mio. kr.

Der er tale om en 10 årig udstedelse med mulighed for førtidig indfrielse efter fem år. Udstedelsen forrentes med en fast årlig rente på 4,45 % p.a. de første fem år.

Udstedelsen sker som et led i sparekassens løbende kapitalplanlægning.





Med venlig hilsen

Lars Petersson Thomas Kullegaard

Administrerende direktør Formand

Yderligere information:

Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf. 53 85 07 70

Administrerende direktør Lars Petersson

Sparekassedirektør Lars Bolding

