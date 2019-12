NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 17.12.2019 KELLO 17:00

NORDIC ID OYJ: MUUTOKSIA JOHTORYHMÄSSÄ

Teknologiayhtiö Nordic ID Oyj:n johtoryhmän kokoonpano muuttuu.

Nordic ID:n operatiivinen johtaja ja johtoryhmän jäsen Anne-Mari Tamminen on irtisanoutunut tehtävästään ja jättää yhtiön 31.12.2019. Korvaava rekrytointiprosessi aloitetaan välittömästi.

Jyrki Kuusisto, Director, Operations and Development, jatkaa hankintatoimen johdossa. Muut operatiivisen johtajan tehtävät siirretään väliaikaisesti toimitusjohtaja Juha Reiman hoidettaviksi.

Toimitusjohtaja Juha Reima kommentoi:

”Kiitän lämpimästi Anne-Maria hänen arvokkaasta työstään ja panostuksestaan yhtiöömme toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen. Arvostan hänen tekemää työtä Nordic ID:n menestyksen eteen. Toivotan Anne-Marille menestystä tulevaan.”

