TORONTO, 17 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Porsche boucle la série Macan avec un modèle d’allure résolument sportive. Le nouveau Macan GTS se distingue par son moteur puissant, un châssis axé sur les performances, un design exclusif et un équipement rehaussé. Le moteur V6 biturbo de 2,9 L génère 375 chevaux et 383 lb-pi de couple. Équipé de la transmission PDK à double embrayage nouvellement adaptée et de l’ensemble optionnel Sport Chrono, le Macan GTS boucle le 0 à 100 km/h en 4,7 secondes, trois dixièmes de moins que son prédécesseur, et atteint 261 km/h en vitesse de pointe.

Le nouveau venu dans la famille des VUS compacts Porsche porte la désignation GTS (Gran Turismo Sport) en raison de son comportement routier exceptionnel. Calibrée spécialement pour le Macan GTS, la suspension pneumatique Porsche, qui inclut le système Porsche de gestion active de la suspension (PASM), fait partie de l’équipement de série. Le châssis a été abaissé de 25 mm pour améliorer le comportement en virage. Avec ses jantes de 20 po RS Spyder Design de série et ses grands freins en fonte de 360 x 36 mm (avant) et de 330 x 22 mm (arrière), le nouveau Macan GTS impressionne par son agilité et ses réactions vives, deux atouts propres aux authentiques voitures de sport. Pour des décélérations encore plus puissantes, les freins Porsche PSCB (à surfaces enduites de carbure de tungstène) ou les freins Porsche PCCB (composite céramique) sont livrables en option.

Livrée de série et spécialement adaptée au modèle GTS, la sonorité du système d'échappement sport accentue le plaisir de conduire le nouveau Macan GTS, le moteur V6 de 2,9 L étant au cœur de cette sonorité. Les deux turbocompresseurs placés au centre du V autorisent des reprises vigoureuses et immédiates. Le couple maximal de 383 lb-pi (+14 lb-pi) se manifeste sur une vaste plage de régime allant de 1 750 à 5 000 tr/min.

Design personnalisé avec garnitures noires

Le nouveau Macan GTS se démarque aussi par son allure sport exceptionnelle. Les nouveaux garnissages à l’avant et à l’arrière ainsi que les jupes latérales de l’ensemble Sport Design livré de série confèrent au Macan GTS une identité bien à lui. À l’instar de toutes les Porsche GTS, le bouclier et la section avant du Macan GTS revêtent des éléments peints en noir. Les phares à DEL avec système d’éclairage dynamique Porsche (PDLS) et le bandeau lumineux tridimensionnel à DEL à l’arrière sont aussi ornés de noir. L’ensemble PDLS Plus livrable en option inclut des phares à DEL cerclés de noir. Le châssis abaissé de 25 mm, les jantes de 20 po RS Spyder Design en noir brillant, les étriers de freins en rouge et les baguettes en noir brillant soulignent aussi le caractère hautes performances du VUS. L’arrière adopte aussi le noir contrastant sur le diffuseur et les sorties du système d'échappement sport de série.

Sièges sport exclusifs à la version GTS et matériaux de grande qualité

Les occupants sont accueillis dans un habitacle sport et élégant alliant à l’aluminium brossé des matériaux de grande qualité, comme l’AlcantaraMD sur l’assise des sièges, les accoudoirs de la console centrale et les contre-portes. Le volant sport multifonctionnel gainé de cuir souple et doté de palettes de changement de vitesse est livré de série, tout comme les sièges sport à 8 réglages exclusifs à la version GTS et dotés de supports latéraux très prononcés pour fournir un maintien latéral optimal en virage. Parmi les options de personnalisation, le client peut opter pour la sellerie en cuir GTS rouge carmin ornée d’AlcantaraMD additionnel et de garnitures de couleur, du système ambiophonie BOSEMD et du nouveau plateau pour téléphone intelligent avec charge inductive. Pour rehausser la sécurité et le confort, le catalogue des options inclut aussi l’aide au stationnement avec caméra arrière et vue panoramique, le pare-brise chauffant et le purificateur d’air.

Le nouveau Macan GTS peut être commandé dès à présent, avec livraison prévue à l’été 2020. Au Canada, son prix de départ a été fixé à 77 100 $ (PDSF).

Automobiles Porsche Canada, Ltée

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement commercial et relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Ouvert cette année à Mississauga, un Centre de distribution de pièces dessert le réseau de 19 Centres Porsche du Canada. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2018, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 8 904 véhicules en sol canadien, une hausse de 7,9 % par rapport à 2017.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

