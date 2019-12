December 17, 2019 11:26 ET

De forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2019 for Kapitalforeningen BankInvest Select er foreløbigt beregnet til de nedenfor anførte tal.

De forventede satser er udtrykt i kroner. De endelige udbytter for regnskabsåret 2018 er ligeledes angivet nedenfor.

Kapitalforeningen BankInvest Select ISIN 2019 (kr. pr. bevis) 2018 kr. pr. (bevis) Fokus Danske Aktier KL DK0060853349 0,00 0,00 Fokus Globale Aktier KL DK0060784270 0,00 225,00 Small Cap Danske Aktier KL DK0061029808 4,50 0,00

Det understreges, at de anførte tal for 2019 alene er foreløbige og således kan ændre sig, indtil det endelige regnskab foreligger, og udbytterne er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling. Afdelingerne forventes at udbetale aconto udbytter i februar 2020.







