NEW YORK, Dec. 17, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epiq, ein weltweit führender Anbieter von Rechtsdienstleistungen, gab heute die Berufung von Vishal Chhibbar zum President und Chief Financial Officer bekannt. Chhibbar bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich globale Finanzen und Betrieb in das Epiq-Führungsteam ein. Neben der Verantwortung für die Geschäftsbereiche Finanzen und globaler Betrieb wird er die Leitung der weiteren Transformation von Epiq übernehmen, mit der wir durch erstklassige Prozesse, Automatisierung und Technologie hochwertige Lösungen für unseren Kunden bereitstellen.



„Vishal genießt einen hervorragenden Ruf bei der Entwicklung und Umsetzung von Best-in-Class-Betriebsabläufen“, so Dave Dobson, Chief Executive Officer bei Epiq. „Seine Führung und sein Know-how werden maßgeblich dazu beitragen, unsere weiteren strategischen Initiativen umzusetzen und unsere innovativen Lösungen weltweit auszubauen.“

Chhibbar verfügt über umfassende Branchenkenntnisse im Betriebsmanagement und in Analysediensten. Er kann beachtliche Erfolge aus seiner Arbeit für führende Unternehmen auf den Gebieten Fusionen, Übernahmen, Finanz- und Strategieplanung, Joint-Venture-Management, Buchhaltung und Berichterstattung für die Security and Exchange Commission sowie Risikomanagement in einer Vielzahl von Märkten und expandierenden Volkswirtschaften vorweisen.

„Epiq ist bestens aufgestellt, um vom Wachstum technologiebasierter Dienstleistungen für das Rechtswesen zu profitieren“, erklärt Chhibbar. „Epiq erlebt international ein starkes Wachstum und ist ein Marktführer mit kundenorientierten Lösungen. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen im Bereich Finanzen einzubringen, um weiterhin wertschöpfende und innovative Lösungen für unsere Kunden rund um die Welt bereitzustellen.“

Chhibbar war zuletzt 10 Jahre lang als Executive Vice President und Chief Financial Officer für das börsennotierte Unternehmen EXL Services tätig. Davor bekleidete Chhibbar eine Reihe von Führungspositionen im Finanzsektor, unter anderem bei GE Capital, American Express Bank und Xerox, und leitete Initiativen in Australien, Neuseeland, Südkorea, Indonesien, Malaysia, den Vereinigten Staaten und Indien. Vishal Chhibbar ist ein Wirtschaftsprüfer, Associate Member des Verbandes vereidigter Buchprüfer (Certified Practicing Accountant, CPA) in Australien und Six Sigma Black Belt-zertifiziert. Er erwarb den Bachelor of Commerce am DAV College in Dehradun, Indien.



Über Epiq

Als ein weltweit führender Anbieter von Rechtsdienstleistungen übernimmt Epiq große und zunehmend komplexe Aufgaben für Rechtsberater, Anwaltskanzleien und Geschäftsleute und bietet dabei Effizienz, Klarheit und Zuverlässigkeit. Kunden setzen auf Epiq, um die Verwaltung von Geschäftsprozessen, Sammelklagen und Gruppenklagen, Gerichtsberichterstattung, eDiscovery, behördlichen Vorschriften, Compliance, Umstrukturierungen und Konkursverfahren zu optimieren. Epiq sorgt mit einer Kombination aus Fachexperten und Technologie für hohe Effizienz und schafft damit Vertrauen bei hochkarätigen Kunden auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.Epiqglobal.com.

Pressekontakt

Shanna D. Schultz

Epiq

+1 713 933 2922

shanna.schultz@Epiqgloabal.com