NEW YORK, 17 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epiq, un leader mondial de l’industrie des services juridiques, a annoncé aujourd’hui que M. Vishal Chhibbar avait rejoint Epiq en tant que président et directeur financier. L’équipe de direction d’Epiq bénéficiera de l’expérience de plus de 30 ans en finance et opérations mondiales de M. Chhibbar. Il sera responsable du fonctionnement financier, des opérations mondiales et dirigera la transformation continue d’Epiq pour fournir des solutions de grande valeur à nos clients avec des processus, une automatisation et une technologie de classe mondiale.



« Vishal a une réputation impressionnante dans le développement et l’exécution des meilleures opérations de sa catégorie », a déclaré Dave Dobson, président-directeur général d’Epiq. « Son leadership et son expertise seront inestimables alors que nous continuons à mettre en œuvre nos initiatives stratégiques et à étendre nos solutions de pointe à l’échelle mondiale. »

M. Chhibbar possède une connaissance approfondie de l’industrie des services de gestion des opérations et d’analyse. Avec un bilan remarquable de réalisations, M. Chhibbar a travaillé avec des sociétés de premier ordre sur les fusions, les acquisitions, la planification financière et stratégique, la gestion des coentreprises, la comptabilité et les rapports de la Security and Exchange Commission, ainsi que la gestion des risques dans divers marchés et économies en expansion.

« Epiq est extrêmement bien placé pour tirer parti de la croissance des services technologiques dans l’espace juridique », a déclaré M. Chhibbar. « Je suis ravi de rejoindre Epiq à un moment où nous nous développons à l’international et devançons le marché avec des solutions centrées sur le client. J’ai hâte de mettre à profit ma vaste expérience financière pour continuer à fournir des solutions précieuses et innovantes à nos clients dans le monde entier. »

M. Chhibbar a récemment collaboré pendant 10 ans en tant que vice-président exécutif et directeur financier chez EXL Services, une société cotée en bourse. Avant son poste chez EXL, M. Chhibbar a occupé de nombreux postes de direction dans le secteur financier, notamment chez GE Capital, American Express Bank et Xerox et a dirigé des initiatives en Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, États-Unis, et l’Inde. Vishal est un comptable agréé et un membre associé de Certified Practising Accountant (CPA) Australie et certifié Six Sigma Black Belt. Il est titulaire d’une licence en commerce du DAV College, Dehradun, Inde.



À propos d’Epiq

Epiq, un leader mondial du secteur des services juridiques, prend en charge avec efficacité, transparence et en toute confiance, des missions de grande envergure à la complexité croissante pour les services juridiques des entreprises, les cabinets d’avocats et divers professionnels. Les clients font appel à Epiq pour rationaliser l’administration de leurs opérations d’entreprise, dans le cadre de recours collectifs et de litiges de masse, pour les délibérations des tribunaux, l’investigation électronique (ou eDiscovery), les affaires réglementaires, de conformité, de restructuration et de faillite. Les experts des différents domaines et les technologies d’Epiq permettent de renforcer l’efficacité à travers l’expertise et de délivrer un certain niveau de confiance aux clients les plus performants à travers le monde. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.epiqglobal.com.

