NOVA IORQUE, Dec. 17, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Epiq, líder global no setor de serviços jurídicos, anunciou hoje que Vishal Chhibbar é o novo presidente e diretor financeiro da empresa. Chhibbar traz mais de 30 anos de experiência em finanças e operações globais para a equipe de liderança da Epiq. Ele será responsável pela função financeira, operações globais e liderará a transformação contínua da Epiq para entregar soluções de alto valor aos nossos clientes com processos, automação e tecnologia de classe mundial.



“Vishal tem uma reputação impressionante de desenvolver e executar o melhor em operações de classe”, disse Dave Dobson, diretor executivo da Epiq. “Sua liderança e experiência serão inestimáveis à medida que continuamos a implementar nossas iniciativas estratégicas e expandir nossas soluções de ponta globalmente”.

Chhibbar tem profundo conhecimento em gestão de operações e serviços analíticos. Com um notável histórico de realizações, Chhibbar trabalhou com empresas de blue chip em fusões, aquisições, planejamento financeiro e estratégico, gestão de joint ventures, contabilidade e relatórios da Comissão de Segurança e Câmbio, bem como gestão de riscos em diversos mercados e economias em expansão.

“A Epiq está extremamente bem posicionada para capitalizar o crescimento dos serviços liderados pela tecnologia no espaço jurídico”, disse Chhibbar. “Estou entusiasmado de fazer parte da Epiq neste momento em que estamos prosperando internacionalmente e liderando o mercado com soluções centradas no cliente. Espero aplicar minha ampla experiência financeira para ajudar a continuar a fornecer soluções valiosas e inovadoras aos nossos clientes em todo o mundo”.

Chhibbar mais recentemente atuou por 10 anos como vice-presidente executivo e diretor financeiro da EXL Services, uma empresa de capital aberto. Antes de sua função na EXL, Chhibbar atuou em inúmeras funções de liderança em todo o setor financeiro, incluindo GE Capital, American Express Bank e Xerox, e dirigiu iniciativas na Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Indonésia, Malásia, Estados Unidos e Índia. Vishal é Contador Credenciado e Membro Associado da Certificated Practicing Accountant (CPA) Austrália e certificado Six Sigma Black Belt. Ele é bacharel em Comércio pela DAV College, Dehradun, Índia.



