纽约, Dec. 18, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 法律服务行业的全球领先企业Epiq今天宣布Vishal Chhibbar加入Epiq，担任总裁兼首席财务官。Chhibbar将为Epiq领导团队带来30多年全球财务和运营经验。他将负责财务职能和全球运营，并领导Epiq的持续转型，以世界一流的流程、自动化和技术为我们的客户提供高价值的解决方案。



“Vishal在开发和执行一流运营方面声誉卓著，”Epiq首席执行官Dave Dobson表示， “他的领导力和专业知识将对我们继续实施战略计划并在全球范围内扩展前沿解决方案至关重要。”

Chhibbar具备渊博的运营管理和分析服务行业知识。Chhibbar的过往成就辉煌，曾从事蓝筹公司合并、收购、财务和战略规划、合资企业管理、安全和交易委员会会计与报告，以及多样化市场和发展中经济体中的风险管理。

Chhibbar说：”Epiq在法律领域中利用以技术为主导的服务增长方面处于非常有利的地位。” “我很高兴能在这个阶段加入Epiq，我们正在国际上蓬勃发展并通过以客户为中心的解决方案引领市场。我期待运用我丰富的财务经验，继续为全球客户提供有价值的创新解决方案。”

Chhibbar曾担任上市公司EXL Services的执行副总裁兼首席财务官10年。在加入EXL之前，Chhibbar曾在GE Capital、American Express Bank和Xerox等企业的财务部门担任过多个领导职务，并在澳大利亚、新西兰、韩国、印度尼西亚、马来西亚、美国和印度指导过项目。Vishal是一名注册会计师，同时也是澳大利亚注册会计师协会(CPA)和六西格玛黑带认证的准会员。他拥有印度德拉敦DAV学院的商学士学位。



关于Epiq

Epiq是法律服务行业的全球领先企业，为公司法律顾问、法律事务所、业内专业人士提供高效、清晰、可信的服务，处理日益复杂的大型任务。客户依靠Epiq简化对业务运营、集体诉讼和集体侵权、庭审报告、电子化搜寻（eDiscovery）、监管、合规、重组和破产事务的管理。Epiq的主题专家和各项技术以专业知识实现效率提升，为世界各地的高绩效客户带来信心。要了解更多，请访问https://www.epiqglobal.com。

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