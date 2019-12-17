紐約, Dec. 18, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epiq 作為法律服務業界的全球領導者，今天宣佈 Vishal Chhibbar 已加入 Epiq 擔任主席兼首席財務官。Chhibbar 為 Epiq 領導團隊帶來 30 多年的全球金融和營運經驗。他將負責財務職能及全球營運，並領導 Epiq 的持續轉型，憑藉世界一流的流程、自動化和技術為我們的客戶提供高價值的解決方案。



Epiq 行政總裁 Dave Dobson 說：「Vishal 在開發和執行一流的營運方面享負盛名。隨著我們繼續實施公司的策略規劃並在全球各地擴展我們的尖端解決方案，他的領導力和專業知識將成為無價之寶。」

其在營運管理和分析服務業均擁有豐富的知識。Chhibbar 的往績驕人，曾與藍籌公司合作進行合併、收購、財務和策略規劃、合資企業管理、美國證券交易委員會的會計和報告，以及管理各種市場和發展中經濟體的風險。

Chhibbar 說：「Epiq 在法律方面利用技術主導服務的增長處於非常有利的位置。我很高興能加入 Epiq，得以參與公司在國際間蓬勃發展，並透過以客戶為中心的解決方案來領導市場。我期待可以快將運用我豐富的財務經驗來幫助公司繼續為全球客戶提供有價值的創新解決方案。」

Chhibbar 最近在一家上市公司 EXL Services 擔任執行副主席兼首席財務官 10 年。在加入 EXL 之前，Chhibbar 曾在金融部門擔任過許多領導職務，包括 GE Capital、美國運通銀行和 Xerox，領導的倡議業務遍及澳洲、新西蘭、韓國、印尼、馬來西亞、美國和印度。Vishal 是特許會計師，也是澳洲註冊會計師 (CPA) 和 Six Siggma 黑帶認證會員。他持有印度德拉敦 DAV 學院的商業學士學位。



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Epiq 是法律服務業界的全球領導者，能高效、清晰及自信地承擔企業法律顧問、律師樓、商界專業人士的大型、日益複雜的任務。客戶依賴 Epiq 精簡商業營運管理、集體訴訟及集體侵權、法庭報告、eDiscovery、監管、合規、重組及破產事項。Epiq 的專項專家以及技術透過專業知識創造效率，並為全球優質客戶帶來信心。請瀏覽 https://www.epiqglobal.com 了解更多資訊。

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