MONTRÉAL, 17 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui a eu lieu le premier vol direct de Sunwing entre l’aéroport international Jean Lesage de Québec (YQB) et Mazatlán , au Mexique. Pour célébrer l’évènement, Sunwing a apporté un avant-goût de Mazatlán à l'aéroport avec de la nourriture mexicaine authentique, un mur photo tropical et des cadeaux spéciaux pour les premiers passagers à s'envoler vers cette destination de vacances populaire. L'occasion a été marquée par une cérémonie officielle d'inauguration présidée par Yanic Roy, Vice-président, Développement des affaires de YQB, et Lyne Chayer, Directrice générale pour Sunwing au Québec.



Le nouveau service hebdomadaire est disponible inclusivement jusqu'au 14 avril 2020. En tant que plus important fournisseur canadien de forfaits vacances à Mazatlán, Sunwing offre des forfaits vers cette destination populaire de la côte Pacifique du Mexique à partir de 11 villes canadiennes. Grâce à ce nouveau service, il sera encore plus facile pour les habitants de Québec et ses environs de s’envoler vers 11 des destinations les plus populaires des Caraïbes, du Mexique, de la Floride et de l’Amérique centrale en réservant avec Sunwing.

Lyne Chayer, Directrice générale pour Sunwing au Québec, a accueilli la nouvelle avec plaisir : « Nous sommes très heureux de pouvoir offrir aux voyageurs en partance de la région de la Capitale-Nationale encore plus de façons de Mieux Voyager vers le Sud cet hiver. Nous sommes persuadés que le charme colonial de Mazatlán, ses belles plages et ses hôtels haut de gamme feront de la ville l'une des destinations préférées des amateurs de soleil en quête d'évasion hivernale. »

« Tous comme les voyageurs de la grande région de Québec, nous sommes ravis que Sunwing ajoute une nouvelle destination sans escale à son offre hivernale. Nous saluons la confiance qu’a Sunwing envers notre marché ainsi que de leur engagement à élargir leur offre au départ de YQB. Cet ajout répond à une demande de la population et s’inscrit en ligne droite avec notre objectif d’offrir toujours plus d’options aux voyageurs de Québec », s’est réjoui Stéphane Poirier, Président et chef de la direction de YQB.

Julio Birrueta, Directeur du Conseil du tourisme de Mazatlán, s’est déclaré heureux de cette nouvelle : « Nous sommes ravis de pouvoir accueillir des touristes de Québec qui profiteront de ce tout premier service de vols directs pour découvrir la seule ville coloniale du Mexique à la plage. Cette dernière jouit d’une fascinante culture ainsi que 20 kilomètres de plages idéales pour la baignade. Nos visiteurs auront l’occasion de savourer de délicieux fruits de mer et des mets typiques, en plus de participer à une vaste gamme d’activités et d’excursions. Cela dit, c’est l’accueil chaleureux des locaux, les Mazatlecos, dont ils se souviendront le plus. »

Surnommé la « Perle du Pacifique », Mazatlán offre aux voyageurs l'évasion idéale avec ses plages de sable fin, son architecture historique et sa riche culture. Les vacanciers qui profitent de ce nouvel itinéraire de vol peuvent choisir parmi un certain nombre d'hôtels populaires de Mazatlán. Le Riu Emerald Bay est un choix populaire parmi les familles, avec une toute nouvelle section avec des équipements modernes, des installations améliorées et un parc aquatique sur place. Les voyageurs qui souhaitent s'imprégner de la culture locale apprécieront un séjour à l' El Cid Castilla Beach Hotel , une propriété favorite de Sunwing située près de la célèbre zone dorée de Mazatlán, sur une vaste étendue de plage.

Tous les forfaits Sunwing comprennent les vols aller-retour exploités par Sunwing Airlines, à bord desquels les vacanciers profiteront d’un service en vol primé, comprenant un service gratuit de boissons non alcoolisées et un menu d’achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, y compris l’unique viande fumée de renommée mondiale de Schwartz’s Deli, une institution montréalaise, ainsi que des mets créés en collaboration avec la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les passagers ont également droit à une franchise de bagages généreuse de 23 kg (50 lb), offerte gratuitement. Pour encore plus d’avantages, comme une franchise de bagages augmentée et un plus grand espace pour les jambes, les passagers peuvent opter pour un surclassement en Élite Plus à partir de seulement 50 $ par segment de vol.

