協議涵蓋中國、香港和澳門（「有關地區」），代表兩家公司之間現有關係進一步擴展。

Athenex 將獲得多達 2 億美元的付款，其中包括預付款、開發、銷售和其他里程碑付款。此外，該協議還採用了兩位數的分層特許權使用費支付計劃，以獎勵穩健密切的合作夥伴關係。

這項交易凸顯出 Athenex 不斷發展的管道和平台技術的全球價值。

紐約州水牛城, Dec. 18, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex, Inc. (Nasdaq: ATNX) 是致力於研究、開發和商業化治療癌症新型療法的全球生物製藥公司，今天宣佈已擴大其與中國藥品公司廣州香雪製藥股份有限公司（「香雪」）的策略合作夥伴關係，旨在專門開發和商業化 Athenex 的腫瘤學候選藥物口服紫杉醇（膠囊和片劑製劑）、口服 Irinotecan，以及 Tirbanibulin（KX2-391，或稱 KX-01）軟膏，包括用於治療有關地區的光化性角化病 (actinic keratosis, AK)。

根據許可協議的條款，在滿足有關條件的前提下，Athenex 將獲得 3,000 萬美元的預付款。Athenex 亦將符合資格獲得最多 1.7 億美元的開發、銷售和其他里程碑式付款，並根據有關地區許可產品的年度淨銷售額和再許可收入百分比，從十多歲至二十多歲人口分層獲得特許權使用費。除特許權使用費外，總交易規模可達 2 億美元。

在該協議下，雙方將透過聯合指導委員會就有關地區內許可產品的開發和商業化作出聯合決策決定。Athenex 和香雪將與 Athenex 共同領導臨床開發計劃，以統籌全球藥物開發工作，而香雪將監督相關領土的商業化活動。

香雪董事長兼行政總裁王永輝表示：「我們很高興與 Athenex 在中國建立策略合作夥伴關係，這可補充我們在腦腫瘤（包括多形膠質母細胞瘤）KX2-361（亦稱 KX-02）和 TCR-T 免疫療法方面的成功合作。至今我們的合作已取得豐厚回報，而我們也見證了 Athenex 在研發和業務擴展方面出色的實績。口服紫杉醇和 Encequidar 數據令人振奮，在腫瘤反應、改善生存率和減少神經病變方面展現出明顯藥效。我們相信這項結果為口服 Irinotecan 的成功奠定了堅實基礎。Tirbanibulin 數據前景樂觀，在兩項隨機對照臨床研究中也顯示出對光化性角化病患者具有明顯的臨床效益。根據我們的評估，中國口服紫杉醇和 Encequidar 具有令人信服的市場潛力，而 Tirbanibulin 軟膏將可滿足光化性角化病有待開發的龐大市場。」

王永輝續稱：「擴展後的策略合作夥伴關係，加上 KX2-361，可在我們的創新藥產品組合基礎上，進一步擴展壯大我們的產品線，當中包括兩個具有正面臨床試驗結果的第三期候選產品；一個已準備好進入第二階段、具有概念驗證數據的候選產品，以及一個第一階段候選產品。我們希望這次合作將讓我們得以將這些創新療法商業化，並幫助我們打入全球最大、前景最好的醫療保健市場之一。我們將擴展我們的營銷和銷售能力，以充分發掘這些龐大機會的潛能。」

Athenex 執行董事兼主席 Johnson Lau 博士說：「我們很高興可進一步擴展與香雪的策略合作夥伴關係，也很高興他們對我們的臨床數據充滿信心。我們相信，這次合作是對我們的科學和產品組合的重要認同。我們在過往長期的生產合作基礎上，選擇了香雪作為我們的合作夥伴，此外，他們對開發產品組合的承諾也與我們的全球策略一致。香雪還計劃拓展其營銷和銷售基礎設施，並將專注於中國，以充分發揮這些產品的潛力。我們期待領導這些先進臨床階段產品的全球臨床開發，最終目標是為患者提供一流服務，並應付中國目前甚有吸引力的市場發展機會。」

Orascovery 平台最初由 Hanmi Pharmaceuticals 開發，除了 Hanmi 保留了韓國的使用權外，它獨家授予 Athenex 全球所有主要地區的使用權。

Athenex 與 Almirall S.A. 簽訂了獨家授權協議，授權在美國、歐盟、俄羅斯和土耳其使用 Tirbanibulin 軟膏。這項安排的詳情已於 2017 年 12 月公佈。

關於 Athenex, Inc.

Athenex, Inc. 創立於 2003 年， 是一家臨床階段的國際生物製藥公司，並致力成為研究、開發及將新一代癌症治療藥物商業化的領導者。Athenex 下設三個平台，分別為腫瘤創新平台、商業平台和全球供應鏈平台。公司現有的臨床產品系列源自四個不同平台的科技：(1) 以非吸收 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery；(2)Src 酶抑制劑；(3) 受體工程化 T 細胞 (TCR-T) 及 (4) 消除精氨酸療法。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效及耐受的療法改善癌症病人的生活。Athenex 在紐約水牛城和克拉倫斯、新澤西州克蘭福德、德克薩斯州休斯頓、伊利諾伊州芝加哥、香港、台灣台北、中國重慶、英國曼徹斯、危地馬拉的危地馬拉市和阿根廷布宜諾斯艾利斯的多個地方均設有辦事處。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com 。

關於廣州香雪製藥股份有限公司（「香雪製藥」）

香雪製藥成立於 1997 年，位於廣州經濟技術開發區 (GETDD) 中的廣州科技城，位處廣東、香港、澳門或大灣區的核心區域。香雪制藥是一家集製藥、生物醫藥、功能食品、中藥和醫療器械等產品的生產、經營和研發於一體的高科技企業。香雪製藥被公認為中國行業發展潛力最大的製藥企業之一，於 2010 年在深圳證券交易所上市（股票代碼：300147）。自 2012 年以來一直致力於領先的生物醫學技術。香雪製藥至今已建立一個國際合作創新體系，專注於各項由頂尖團隊領導的專門科學研究，以引入新的醫療創新技術。研究的一大重點是使用涉及高親和力特異性 T 細胞受體 (TCR) 的尖端技術開發臨床免疫療法。香雪生命科學 (XLifeSc) 是香雪藥業的全資子公司，專注於基於 TCR 的癌症治療方法，並已成功開發新一代 TCR-T，亦稱為TAEST（TCR 親和力增強特異性 T 細胞療法），含有基因改造 T 細胞上親和力增強的 T 細胞受體表達，以針對某類癌細胞上的 HLA 抗原肽複合物進行標靶治療。中國的早期臨床研究顯示患者具有良好的安全性。有關香雪製藥的更多資訊，請瀏覽 www.xphcn.com

前瞻性陳述

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