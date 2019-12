December 17, 2019 11:49 ET

NUEVA YORK, Dec. 17, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Feria MRO Latin America de Aviation Week Network (#MROLA), tendrá lugar el 22 y 23 de enero en el Hotel Hilton Cartagena, en Cartagena, Colombia. El evento centrado en el mantenimiento, reparaciones y reacondicionamiento (MRO) de aviación comercial, ofrece un foro de intercambio de información y mejores prácticas y networking entre líderes del sector, en representación de las aerolíneas, directivos, abastecedores y proveedores de servicios.



Durante la próxima década, el crecimiento del mercado latinoamericano superará la demanda mundial de servicios MRO, de acuerdo a la Aviation Week Network . El crecimiento estable conducirá a un mercado MRO saludable, con un aumento de $6.7 mil millones para el año 2027.

En respuesta, este evento proveerá debates de rápido cambio en un ambiente íntimo con los asistentes centrados en el crecimiento de sus organizaciones en Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe. Más del 80% de los asistentes están involucrados en el ciclo de adquisición como compradores, asesores e influyentes.

El Exhibitor Showcase completamente vendido, permitirá a los asistentes interactuar con los proveedores de soluciones exponiendo herramientas, tecnología y servicios. Más de 400 asistentes, representando a compañías de 25 países en América Latina, Norteamérica, Europa y Asia, fomentarán nuevas asociaciones, fortalecerán las relaciones existentes y expandirán el alcance a través de la comunidad de MRO. Cualquier persona interesada en asistir al Showcase debe inscribirse para asistir.

“América Latina está posicionada para una expansión rápida en el mercado de MRO. Las personas interesadas en unirse a esta evolución no podrán perderse este evento de MRO líder en América Latina”, dijo Lydia Janow, directora administrativa de eventos y ferias comerciales, Aviation Week Network. “Este evento ofrece a los asistentes y expositores la oportunidad de establecer contactos y conocer a los dirigentes en un ambiente íntimo”.

MRO Latin America es producida por Aviation Week Network y auspiciada por Avianca con Aersale , APS , Embraer y StandardAero como patrocinadores de zafiro.

Los conferencistas confirmados son:

Luis Bustilio, Copa Airlines

Adolfo Carvajal, Avianca

Carlos Eduardo Ferreira De Almeida, GOL Aerotech

Jorge Jacome, Aeroméxico

Carlos Naufel, Azul Linhas Aèreas Brasileiras

José Luis Quirós , Avianca Holdings SA

, Avianca Holdings SA Nicolas Takahashi, Viva Air

“El hangar del futuro: 2030” presentada por The Purdue-Colombia Network of Excellence in Aviation & Aerospace y abordará cómo se verá y lo que tomará para preparar la tecnología NextGen. Una agenda completa de la conferencia está disponible aquí .

MRO Latin America comienza el martes en la noche, 21 de enero con una recepción coctel de bienvenida. La conferencia abre oficialmente el miércoles y continúa hasta el jueves. Avianca ofrece visitas limitadas de sus instalaciones el viernes. Los horarios de inscripción son, miércoles, 22 de enero de 9 a.m. a 5:30 p.m. y el jueves, 23 de enero, de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. con desayunos y almuerzos para networking

Los eventos adicionales MRO 2020 incluyen: AeroEngines Americas , 4-5 de febrero, Miami, FL; MRO Middle East , 24-26 de febrero, Dubái, EAU; MRO Australasia , 11-12 de marzo, Brisbane, Australia; MRO Americas , 28-30 de abril, Dallas, Texas; ap&m Europe , 19-21 de mayo, Manchester, Reino Unido, Engine Leasing, Trading & Finance Europe , 10-11 de junio, Londres; Aero Engines Europe , 16-17 de septiembre, Stavanger, Noruega; MRO Asia-Pacific/Aero Engines Asia-Pacific , 22-24 de septiembre, Singapur; y MRO Europe , 27-29 de octubre, Barcelona, España.

