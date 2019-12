Communiqué de presse

Saint-Herblain, le 17 Décembre 2019





Exercice 2018-2019 : des résultats en forte progression

Résultat opérationnel courant : +29%

Résultat net : +29%

LACROIX Group (LACR - FR0000066607), équipementier technologique international, présente ses résultats de l’exercice 2018-2019 (période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019).

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion pour publication du rapport financier annuel.

En milliers d’euros 2019 (1) 2018 retraité (1) Variation 2018 publié Chiffre d’affaires 481 591 468 287 +2,8% 468 287 EBITDA (2)



En % du chiffre d’affaires 28 873

6% 23 964

5,1% +20,5%

+0,9 pt 22 907 Résultat opérationnel courant



En % du chiffre d’affaires 20 759

4,3% 16 082

3,4% +29,1%

+0,9 pt 15 025 Résultat opérationnel 16 345 13 085 +24,9% 12 028 Résultat financier (1 039) (960) -8,2% (960) Impôts et taxes (4 175) (3 623) -15,2% (2 566) Résultat net de l’ensemble consolidé 11 127 8 498 +30,9% 8 498 Résultat net part du Groupe 10 617 8 233 +29% 8 233



(1) Au titre de l’exercice 2018-2019, Lacroix Group a décidé de modifier sa méthode de présentation comptable avec le reclassement en impôts sur les résultats de la CVAE (pour un montant de 1,1 M€ en 2018), jusqu’ici comptabilisée en charge opérationnelle. Pour une meilleure comparabilité, ce reclassement a également été opéré sur l’exercice antérieur (« 2018 retraité »). Au-delà du tableau de présentation, tous les commentaires et les chiffres figurant dans le présent communiqué sont également présentés sur une base comparable.

(2) L’EBITDA correspond au résultat opérationnel courant, augmenté des dotations aux amortissements sur les immobilisations corporelles et incorporelles (y compris le cas échéant sur celles reconnues lors d’un regroupement d’entreprises), et de la charge IFRS 2 « paiement en actions » (non cash).

Vincent Bedouin, PDG de LACROIX Group, commente la publication : « Cette année encore, notre stratégie focalisée sur la valeur porte ses fruits, avec à la fois la confirmation de l’accélération sur nos relais de croissance LACROIX City et LACROIX Environment, mais également l’amélioration de la performance opérationnelle de l’activité LACROIX Electronics. Pour 2020, alors que nous abordons la dernière étape de notre plan stratégique, nous sommes prêts à franchir pour la première fois le cap des 500 M€ de chiffre d’affaires et à afficher une nouvelle progression de nos résultats, en ligne avec nos ambitions.

Amélioration continue de l’activité au fil des mois

Sur l’exercice 2018-2019, le chiffre d’affaires de LACROIX Group s’élève à 481,6 M€ en progression de 2,8% (+0,4% à périmètre constant). Après un premier semestre stable (+0,5%), le second semestre affiche une croissance de +5,2%, confirmant la solide dynamique en marche sur toutes les activités du Groupe.

LACROIX Electronics : bonne résistance dans un environnement contrasté

L’activité LACROIX Electronics (66% du chiffre d’affaires du Groupe sur l’exercice) enregistre un chiffre d’affaires de 317,7 M€, en repli de 3,6%, dans un environnement contrasté marqué en particulier par le ralentissement conjoncturel constaté dans l’automobile. Pour autant, ces conditions de marché temporairement défavorables n’obèrent pas les solides perspectives du Groupe sur ce secteur avec l’augmentation continue de l’électronique embarquée dans les véhicules. Cette confiance est confortée par un portefeuille de projets déjà important qui soutiendra l’activité des prochains mois.

En avril 2019, LACROIX Electronics a également dû faire face à l’incendie accidentel intervenu sur son usine tunisienne. Face à cette situation, un plan de continuité d’activité a été rapidement mis en œuvre permettant de minimiser l’impact de cet événement auprès des clients concernés. En excluant l’impact de ce sinistre, l’activité aurait affiché un retrait limité de 1,7%. Dès septembre, le site a retrouvé des conditions opérationnelles normales permettant d’aborder le nouvel exercice sereinement.

LACROIX City : activité en progression, acquisition de Smartnodes dans le « Smart Lighting »

L’activité LACROIX City (21,7% du chiffre d’affaires du Groupe) réalise un chiffre d’affaires de 104,7 M€ en hausse de 6,4%. Cette croissance, réalisée essentiellement en organique, est portée tant par les équipements de gestion et de pilotage de l’éclairage Public (+9,1%), que par le retour à la croissance des ventes d’équipements de Signalisation (+7,7%). Par ailleurs, le Groupe a acquis fin août la start-up Smartnodes reconnue pour ses innovations dans les équipements de « Smart Lighting ». La contribution au chiffre d’affaires de cette société est cependant marginale sur la période.

LACROIX Environment : très forte croissance organique, acquisition stratégique en Allemagne

L’activité LACROIX Environment (12,3% du chiffre d’affaires du Groupe) affiche une performance remarquable avec un chiffre d’affaires de 59,2 M€ en progression de 46,9% (dont +17,5% en organique). Cette croissance forte bénéficie non seulement de l’intégration de SAE IT-Systems acquise en février 2019 et intégrée sur 8 mois, mais également d’une hausse soutenue des ventes d’équipements des réseaux d’Eau, aussi bien en France (+18%) qu’à l’international (+15%).

Solide progression des résultats et appréciation des marges

La croissance de l’activité s’accompagne d’une forte progression des résultats, en ligne avec les objectifs fixés. Ainsi l’EBITDA (2) ressort à 28,9 M€ en hausse de 20,5% par rapport à l’exercice précédent, représentant 6% du chiffre d’affaires contre 5,1% en 2018.

Le résultat opérationnel courant s’établit à 20,8 M€ en progression de 29,1% soit une marge opérationnelle courante de 4,3% en hausse de près d’un point.

À noter que le deuxième semestre aura été particulièrement contributif avec un résultat opérationnel courant de 12,7 M€ après 8,1 M€ au premier semestre. De même, le taux de marge opérationnelle courante s’est significativement apprécié au second semestre pour s’établir à 5,2% contre 3,3% au premier semestre. Au-delà de la saisonnalité traditionnellement favorable sur la deuxième partie de l’année, ces évolutions illustrent les bénéfices des efforts menés pour renforcer les performances industrielles des sites.

Malgré le repli de l’activité et la poursuite d’investissements importants dans l’industrie du futur et la digitalisation, le résultat opérationnel courant de LACROIX Electronics reste stable à 9,5 M€, représentant 2,9% du chiffre d’affaires (stable par rapport à l’exercice précédent).

L’activité LACROIX City poursuit son redressement avec un résultat opérationnel courant désormais proche de l’équilibre (-0,5 M€), contre une perte de 0,7 M€ sur l’exercice précédent. Sur la période, les investissements sont restés soutenus afin de permettre à LACROIX City de saisir toutes les opportunités du marché en plein décollage de la voirie intelligente.

LACROIX Environment enregistre sur l’exercice des performances remarquables avec un résultat opérationnel courant en hausse de 47,1% à 13,9 M€, malgré des investissements humains toujours importants nécessaires pour accompagner la croissance, notamment à l’international. Le taux de marge opérationnelle évolue sur ses plus hauts à 23,6%.

Au total, le résultat opérationnel ressort à 16,3 M€ en hausse de 24,9%, intégrant des charges exceptionnelles pour 4,4 M€, principalement liées à une provision pour litiges à hauteur de 6,5 M€.

Après la prise en compte du résultat financier et de l’impôt, le résultat net part du Groupe s’établit à 10,6 M€ en hausse de 29% par rapport à l’exercice 2017-2018.

Une structure financière solide

À fin septembre 2019, la situation financière de LACROIX Group est solide avec une capacité d’autofinancement de 24,9 M€ à comparer aux 19,2 M€ de l’exercice précédent, des capitaux propres de 103,2 M€ et une trésorerie de 13,5 M€.

Le ratio de Dettes Nettes sur Fonds Propres (Gearing) reste maîtrisé à 0,54, intégrant une augmentation de l’endettement à hauteur de 21,5 M€ due principalement au financement des dernières croissances externes et à une dégradation transitoire du BFR liée principalement à l’intégration des acquisitions et à l’augmentation du niveau de stocks (incendie tunisien, dynamique d’activité sur la fin de l’année).

Le Groupe dispose ainsi de tous les moyens pour continuer à financer son développement interne et reste attentif aux opportunités de croissance externe qui pourraient lui permettre d’élargir son champ d’expertises technologiques et ses positions de marché.

Perspectives 2019-2020 : cap des 500 M€ de chiffre d’affaires et nouvelle progression du résultat opérationnel courant

Après un nouvel exercice de transformation et d’investissements réussi, LACROIX Group est désormais en ordre de marche pour achever sa mutation, et aborde la dernière année de son plan stratégique 2016-2020 avec confiance.

Sur son nouvel exercice, LACROIX Group est confiant dans sa capacité à dégager une croissance de près de 7%, à comparer aux 2,8% réalisés en 2018-2019. Cette croissance permettrait au Groupe d’atteindre un chiffre d’affaires de l’ordre de 515 M€, proche de l’objectif initialement fixé dans le cadre du plan stratégique.

Le franchissement de ce cap historique des 500 M€ doit s’accompagner d’une nouvelle progression des résultats. Le Groupe se fixe d’ores et déjà un objectif de résultat opérationnel courant supérieur à 21 M€, parfaitement en ligne avec ses ambitions. Le résultat opérationnel courant serait ainsi multiplié par 2,5 en 4 ans, confirmant la trajectoire de performance dans laquelle le Groupe est totalement investi.

Afin de préparer la croissance de demain et les prochains défis à relever, toutes les équipes de LACROIX Group sont déjà mobilisées pour travailler sur un nouveau plan stratégique dont la feuille de route sera présentée en janvier 2021.

Dividende : 0,90 € par action

Lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration de LACROIX Group proposera la distribution d’un dividende de 0,90 € par action, versé en numéraire, au titre de l’exercice 2018-2019. L’augmentation constante du dividende depuis 2016 traduit la confiance renforcée du Conseil dans la solidité de la situation financière et les perspectives du Groupe. Ce niveau de dividende reste cependant conforme aux ratios habituels avec un taux de distribution équivalent à environ un tiers du résultat net, le management souhaitant rester entièrement consacré au développement de l’entreprise. Si cette proposition est approuvée, le dividende serait détaché de l’action le 14 avril 2020, et payable en numéraire le 16 avril 2020.

À propos de LACROIX Group

LACROIX Group est un équipementier technologique international, qui a pour ambition de mettre son excellence technique et industrielle au service d’un monde connecté et responsable.

ETI familiale cotée, LACROIX Group combine l’agilité indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité pour industrialiser des équipements robustes et sécurisés, et la vision long terme pour investir et construire l’avenir.

LACROIX Group fournit des équipements connectés et sécurisés pour la gestion des infrastructures de la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) et pour la gestion des infrastructures d’eau et d’énergie.

LACROIX Group design et produit également les équipements électroniques de ses clients, notamment dans les filières automobiles, domotiques, aéronautiques, de l’industrie ou de la santé à travers.

Fort de son expérience et de ses expertises, le Groupe travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Il les aide à construire l’industrie du futur et bénéficier des opportunités d’innovation qui l’entourent, et leur apporte les équipements d’un monde plus intelligent.

