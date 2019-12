December 17, 2019 12:55 ET

December 17, 2019 12:55 ET

Sanoma Oyj, sijoittajauutinen, 17.12.2019 klo 19:55

Sanoma ostaa Clickedun, yhden Espanjan johtavista oppimisratkaisujen tarjoajista

Sanoma ostaa Clickedun, yhden Espanjan johtavista oppimisratkaisujen tarjoajista sen perustajilta. Clickedu on perustettu vuonna 2000 ja sen perustajat jatkavat yhtiössä omistajina. Clickedun oppimisratkaisut käsittävät sekä oppilastietojärjestelmän että digitaalisen oppimisympäristön. Yhtiö palvelee noin 450 koulua pääasiassa Espanjassa, mutta myös Latinalaisessa Amerikassa ja Isossa-Britanniassa. Espanjassa Clickedu on johtava oppimisratkaisujen tarjoaja Katalonian alueella. Vuonna 2018 Clickedun liikevaihto oli 3 milj. euroa. Yhtiöllä on 65 työntekijää.

Clickedun yritysoston myötä Sanoma vahvistaa asemaansa Espanjan oppimispalvelumarkkinoilla, jonne yhtiö laajentui vuonna 2019 Iddinkin yritysostolla. Clickedun yritysosto mahdollistaa Iddink Espanjan paikallisten digitaalisten jakelupalveluiden yhdistämisen Clickedun oppilastietojärjestelmään ja oppimisympäristöön, mikä tarjoaa paitsi kasvumahdollisuuksia liiketoiminnalle myös merkittäviä synergioita esimerkiksi tuotekehityksessä.

Clickedu raportoidaan osana Sanoma Learning -liiketoimintasegmenttiä.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on oppimisen ja median edelläkävijä, jolla on päivittäin vaikutus miljoonien ihmisten elämään. Autamme opettajia kehittämään jokaisen lapsen taitoja, tarjoamme kuluttajille merkityksellistä sisältöä ja yritysasiakkaillemme ainutlaatuisia markkinointiratkaisuja.

Tänään toimimme yhdeksässä maassa, mm. Suomessa, Hollannissa ja Puolassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 1,3 miljardia euroa ja työllistimme yli 4 400 ammattilaista. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.