KØBENHAVN, Danmark, 17. december 2019 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at selskabet har indgået aftale om salg af sin Priority Review Voucher (PRV) for USD 95 mio. til en ikke-offentliggjort køber.

Bavarian Nordic blev tildelt voucheren i september 2019 i forbindelse med de amerikanske sundhedsmyndigheders godkendelse af JYNNEOS® (MVA-BN) til beskyttelse mod kopper og abekopper. En PRV giver indehaveren ret til såkaldt ”priority review” hos myndighederne, hvilket indebærer en fremskyndelse af behandlingstiden for registreringsansøgningen, og dermed en potentielt hurtigere godkendelse af nye lægemidler.

Salgsaftalen er betinget af sædvanlige vilkår for closing, herunder konkurrencemyndighedernes godkendelse, hvilket forventes at ske i begyndelsen af 2020. Således påvirker salget ikke selskabets udmeldte forventninger til det finansielle resultat for 2019.

Jefferies International Limited har været eksklusiv finansiel rådgiver for Bavarian Nordic i forbindelse med transaktionen.

“I overensstemmelse med vores planer, er vi glade for at kunne meddele salget af voucheren, der bidrager med vigtig kapital til gennemførelsen af vores vækststrategi i de kommende år, hvor vi fokuserer på den fortsatte udvidelse af vores produktionsfacilitet samt den kommercielle organisation til at understøtte den voksende portefølje af indkøbte og egenudviklede vacciner,” udtaler Henrik Juuel, Executive Vice President og finansdirektør i Bavarian Nordic.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret biotekselskab, der er fokuseret på udvikling af innovative vacciner mod infektionssygdomme og kræft. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre sundheden og livskvaliteten for børn og voksne. Ud over vores mangeårige samarbejde med den amerikanske regering om udvikling og levering af medicinske foranstaltninger, inklusive den eneste FDA-godkendte ikke-replikerende koppevaccine, har vi inden for infektionssygdomme et egenudviklet program for RS-virus samt vaccinekandidater mod Ebola, HPV, hiv og hepatitis B, der udvikles som led i et strategisk partnerskab med Janssen. Desuden har vi udviklet en portefølje af aktive cancerimmunterapier, der er udformet til at ændre patienters sygdomsforløb ved at fremkalde et robust og bredt immunrespons mod kræft, og som har en favorabel bivirkningsprofil. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com eller følg os på Twitter @bavariannordic .

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt

Rolf Sass Sørensen

Vice President Investor Relations

Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 27 / 2019

Vedhæftet fil