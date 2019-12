Baseret på de estimerede tal for andet kvartal samt opdaterede forventninger til resten af året, justeres forventningerne til 2019/20 som følger:



·Omsætning: 13% til 18% lavere end sidste år (tidligere encifret vækst) ·EBIT margin: Minus 4% til minus 9% justeret for ekstraordinære poster (tidligere højere end 2018/19) ·Frie pengestrømme: Negativt DKK 100 - 150 millioner (tidligere positive pengestrømme)

Forventningerne til årets resultat er blandt andet baseret på succesfuld lancering af en række allerede planlagte nye produkter, øget fokus på omkostningsreduktioner samt styrkelse af salgs- og marketingeksekveringen. Selskabet har i tillæg hertil igangsat flere nye initiativer med det formål at forbedre salget allerede i indeværende regnskabsår, herunder etablering af nye salgsprogrammer, et forbedret salgs- og distributionsnetværk, kompetenceløft i salgsorganisationen samt mere produktfokuseret marketing.

Estimerede resultater for andet kvartal 2019/20:

·Omsætning på DKK 627 millioner, svarende til et fald på 31% i lokal valuta i forhold til samme kvartal i 2018/19

·EBIT margin på minus 10% (justeret for ekstraordinære poster)

·Frie pengestrømme på DKK 32 millioner, positivt påvirket af en normalisering af selskabets arbejdskapital

Salget i september og oktober levede op til selskabets estimater, mens salget i november var væsentligt lavere end forventet.

Som tidligere kommunikeret var det forventet, at omsætningen ville falde i første halvår som følge af selskabets omstilling til en efterspørgselsdrevet salgsmodel med fokus på at drive salg til forbrugerne samt behovet for at normalisere forhandlernes varelagre. Det fremgik endvidere, at forventningerne til selskabets resultat er behæftet med større usikkerhed grundet den igangværende omstilling. Faldet i omsætningen har været større end forventet, hvilket skyldes flere faktorer - blandt andet:

·at selskabets partneres salg til forbrugerne ikke har været tilfredsstillende

·at visse partnere endnu ikke har fået nedbragt deres varelagre tilstrækkeligt, hvilket også har ledt til salg via uautoriserede kanaler

·stigende konkurrence på trådløse øretelefoner (true wireless)

·langsommere salgseksekvering i forbindelse med produktlanceringer

Selskabet har i andet kvartal forbedret arbejdskapitalen, lanceret flere produkter og opnået større indsigt i salget til forbrugerne, og dermed vist fremgang inden for flere strategiske indsatsområder. Desuden blev selskabets likviditetsbeholdning forbedret med DKK 23 millioner til DKK 298 millioner i andet kvartal. Selskabet forventer positive frie pengestrømme i andet halvår.

Faldet i omsætningen i andet kvartal er påvirket af en ændret forretningsmodel i relation til det netop lancerede Beovision Harmony. Den samlede effekt for hele året forventes at udgøre ca. minus 6 procentpoint.

Kapitalmarkedsdag den 3. april 2020

Baseret på udviklingen i de to første kvartaler er det bestyrelsens og ledelsens vurdering, at der er behov for en ændring af selskabets operationelle salgs- og marketingeksekvering. Der skal tættere sammenhæng mellem salg og marketing, og den øgede indsigt i forbrugersalget skal sikre fremtidig vækst og i højere grad styre produktionsplanlægningen.

Selskabet vil derfor på en kapitalmarkedsdag den 3. april 2020 præsentere en treårsplan med konkrete initiativer, der skal styrke den langsigtede udvikling.

”Den strategiske retning er uændret, men det står klart, at der skal ske en fundamental ændring af salgs- og marketingsindsatsen og skabes en kultur, hvor vi er tættere på kunder og partnere. Derfor gennemførte jeg også allerede i november en organisationsændring for at styrke det globale salgsfokus og har igangsat flere initiativer på salgs- og marketingområdet, som skal bidrage til at vende udviklingen i andet halvår. Dertil har jeg i tæt dialog med bestyrelsen besluttet, at vi udarbejder en treårsplan, hvor vi detaljeret præsenterer en række nye initiativer, der skal sikre stærkere resultater gennem øget kundefokus, konkrete salgsaktiviteter, stærkere og hyppigere produktlanceringer og omkostningsbesparelser. Planen vil vi præsentere på den kommende kapitalmarkedsdag,” siger adm. direktør Kristian Teär.

Selskabet offentliggør det endelige regnskab for første halvår 2019/20 som planlagt den 14. januar 2020.

Telefonkonference for analytikere og investorer

Som konsekvens af ændringerne af selskabets finansielle forventninger afholdes en telefonkonference for investorer og analytikere onsdag den 18. december 2019 kl. 9.00.

Link til webcast: https://bo.eventcdn.net/20191218/

Telefonnumre til brug for deltagelse i telefonkonference:

DK: +4535445583

UK: +442031940544

US: +18552692604

For mere information, kontakt venligst:

Martin Raasch Egenhardt Jens Gamborg

Director, Investor Relations Head of Group Communications

Phone: +45 5370 7439 Phone: +45 2496 9371

Vedhæftet fil