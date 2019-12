AUSTIN, Texas, Dec. 17, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT) gab heute bekannt, dass das Unternehmen für die Aufnahme in den NASDAQ Biotechnology Index (NASDAQ:NBI) ausgewählt wurde. Die Aufnahme in den NBI tritt vor der Öffnung des Markts am Montag, den 23. Dezember 2019 in Kraft.



Der Index kennzeichnet eine Reihe von NASDAQ-notierten Wertpapieren, die als Teil von indexdefinierten Fonds zur Verwendung in Investmentportfolios erworben werden. Der Biotechnology Index ist gemäß der Industry Classification Benchmark (ICB) klassifiziert. Unternehmen im Biotechnology Index müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, wie eine Mindestmarktkapitalisierung, ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen, eine Reifephase als börsennotiertes Unternehmen und andere Kriterien. Der Index wird jährlich evaluiert und dient als Grundlage für den iShares NASDAQ Biotechnology Index Fund.

Weitere Informationen zum NASDAQ Biotechnology Index, einschließlich der Kriterien für die Auswahl, finden Sie unter https://indexes.nasdaqomx.com/ .

Über True Human™ – therapeutische Antikörper

Die True Human™-Antikörper von XBiotech werden ohne weitere Modifikation von Personen entnommen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. Im Rahmen von Forschung und klinischen Programmen in verschiedenen Krankheitsbereichen haben die True Human™-Antikörper von XBiotech das Potenzial, die natürliche Immunität des Körpers nutzbar zu machen, um Krankheiten sicherer, wirksamer und verträglicher zu bekämpfen.

Über XBiotech

XBiotech ist ein vollständig integriertes globales Biowissenschaftsunternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Kommerzialisierung therapeutischer Antikörper auf der Grundlage seiner proprietären Technologie True Human™ verschrieben hat. XBiotech entwickelt derzeit eine robuste Pipeline von Antikörpertherapien, die die Versorgungstandards bei entzündlichen und infektiösen Krankheiten neu definieren. XBiotech mit Hauptsitz in Austin, Texas, ist außerdem führend bei der Entwicklung innovativer biotechnologischer Herstellungsverfahren, mit denen dringend benötigte neue Therapien für Patienten weltweit schneller, kostengünstiger und flexibler entwickelt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter www.xbiotech.com .

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu den Überzeugungen und Erwartungen des Managements, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie „darf“, „wird“, „sollte“, „würde“, „könnte“, „erwartet“, „plant“, „erwägt“, „antizipiert“, „glaubt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „hat vor“, „beabsichtigt“ oder „fortsetzt“ oder den negativen Pendants dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen erkennen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen inhärenten Risiken und Unsicherheiten bei der Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und Bedingungen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Diese Risiken und Unsicherheiten unterliegen den Offenlegungen, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ einiger unserer SEC-Unterlagen aufgeführt sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse unseres Betriebs, die Finanzlage und Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der wir tätig sind, können sich erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterscheiden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die wir in dieser Pressemitteilung machen, besitzen nur an dem Tag Gültigkeit, auf den diese Pressemitteilung datiert ist. Wir übernehmen keine Verpflichtung, unsere zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren.

