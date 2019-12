AUSTIN, Texas, 17 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ : XBIT) a annoncé aujourd’hui que la société avait été sélectionnée pour être ajoutée à l’indice de biotechnologie NASDAQ (NASDAQ : NBI). L’ajout au NBI entrera en vigueur avant l’ouverture du marché le lundi 23 décembre 2019.



L’indice sert à désigner un ensemble de titres cotés au NASDAQ à acquérir dans le cadre de fonds indiciels à utiliser dans les portefeuilles d’investissement. L’indice de biotechnologie est classé selon l’Index de classification de l’industrie (ICB). Les sociétés de l’indice de biotechnologie doivent satisfaire aux critères d’admissibilité, notamment la capitalisation boursière minimale, le volume de négociation quotidien moyen, l’expérience en tant que société anonyme et d’autres critères. L’indice est évalué chaque année et sert de base au Fonds iShares NASDAQ Biotechnology Index Fund.

Pour plus d’informations sur l’indice NASDAQ de biotechnologie, y compris les critères d’éligibilité, rendez-vous sur le site : https://indexes.nasdaqomx.com/ .

À propos des anticorps thérapeutiques True Human™

Les anticorps True Human™ de XBiotech sont dérivés, sans modification, de personnes possédant une immunité naturelle à certaines maladies. Grâce à des programmes cliniques et de recherche portant sur plusieurs domaines pathologiques, les anticorps True Human de XBiotech ont la capacité de tirer parti de l’immunité naturelle du corps pour lutter contre la maladie avec une innocuité, une efficacité et une tolérance accrues.

À propos de XBiotech

XBiotech est une société mondiale de biosciences totalement intégrée, dédiée à la découverte, au développement et à la commercialisation d’anticorps thérapeutiques basés sur sa technologie exclusive True Human™. XBiotech fait actuellement progresser un solide pipeline de thérapies d’anticorps en vue de redéfinir les normes de soins en oncologie, en affections inflammatoires et en maladies infectieuses. Avec son siège social à Austin, au Texas, XBiotech dirige également le développement de technologies de fabrication biotechnologique innovantes conçues pour produire de manière plus rapide, économique et flexible de nouvelles thérapies dont les patients du monde entier ont urgemment besoin. Pour tout complément d’information, veuillez visiter le site www.xbiotech.com .

