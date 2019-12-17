加州弗里蒙特, Dec. 18, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 从仪器到试剂，中国的临床流式细胞仪实验室目前可以由单一供应商满足它们对光谱流式细胞术全面需求。Cytek Biosciences Inc.是在流式细胞仪器的领域处于领先的供应商，其I类IVD流式细胞仪试剂已获得了中国国家药品监督管理局（NMPA）的批准。直至目前，Cytek的所有7种申报试剂均已完成了全部注册程序，可用于全中国的医院、实验室和诊所的临床诊断。紧跟Cyek Northern Lights光谱流式细胞仪已经由中国国家药品监督管理局准许用于临床的脚步，这一成就使Cytek有能力为中国流式细胞仪市场提供了完整的系统应用 解决方案。



在流式细胞仪的操作中，用于对细胞进行染色以进行分析的试剂至关重要。Cytek的最初试剂系列包括用于淋巴细胞亚群检测的基本T、B和NK细胞CD标记物。

淋巴细胞亚群检测，作为最广泛使用的流式细胞术临床应用之一，是许多临床实验室中进行的一项常见测试。其测试结果在针对免疫缺陷疾病、自身免疫性疾病、肿瘤、病毒感染等许多疾病的诊断和治疗中具有独特的临床价值，对淋巴细胞亚群的基本检测分化簇（CD）标记物中包括CD3、CD4、CD8、CD16+56、CD19和CD45，都可以由Cytek提供。

“获得NMPA许可并非易事，这是我们持续致力于推动流式细胞仪领域的证明。”Cytek Biosciences首席执行官姜文斌博士说， “我们已经通过了中国的所有法规要求，后续将在全球其他国家取得临床批准。我们不会松懈，直到将大规模多参数流式细胞术的好处带给更广大研究人员。”

关于Cytek Biosciences Inc.

Cytek Biosciences Inc.是一家处于领先地位的流式细胞仪解决方案提供商。公司在致力于开发价格合理但具有高端复杂多功能的紧凑型仪器的同时，也对科学家和临床医生的工作提供广泛的服务支持。Cytek总部位于加利福尼亚州弗里蒙特，并在全球设有分支机构和分销渠道。有关公司及其产品的更多信息，请访问：www.cytekbio.com。如需了解更多和公司相关信息，请在LinkedIn、Twitter和Facebook上关注Cytek。

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